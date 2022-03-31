Вове Сологубу из Краснодара со СМА поставили жизненно важный укол

Маленький краснодарец со СМА получил самое дорогое лекарство в мире. До этого ему трижды отказывали

Напомним, 3 февраля врачебный консилиум отказал полуторагодовалому Вове Сологубу в смене лечения. Ребенок бесплатно получал одно из трех лекарств в мире от спинальной мышечной атрофии — «Спинразу». Его нужно вводить несколько раз в год до конца жизни. Препарат, которого добивались родители мальчика, называется «Золгенсма», принять его необходимо всего один раз. 31 марта Вова наконец получил его. По словам родителей Вовы, в «Золгенсме» ему отказывали трижды. До середины 2021 года поставить укол можно было только за границей. К стоимости инъекции 165 млн рублей добавлялись расходы на перелет и проживание в другой стране. Потом «Золгенсму» начал закупать российский государственный фонд «Круг добра», но только для детей младше полугода. Десятимесячному Вове отказали.

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В ноябре компания-производитель снизила цену на «Золгенсму» для российских благотворительных фондов до 121 млн рублей, а спустя месяц препарат зарегистрировали в России и критерии его применения расширились. Но Вова снова получил отказ — из-за ухудшений на фоне «Спинразы» ребенку поставили пищевой зонд, который и стал противопоказанием. Все это время родители и волонтеры собирали огромную сумму на лечение. 1 января сбор закрыли. 3 февраля врачебный консилиум не согласился назначить Вове «Золгенсму» даже за собранные деньги якобы из-за пневмонии. Семье решил помочь краснодарский адвокат Алексей Аванесян. После общественной огласки, заявления в Следственный комитет, обращения в Генпрокуратуру и страховую компанию врачи изменили свое решение. 14 февраля родители Вовы Сологуба сообщили, что в заключении комиссии содержатся заветные строчки:

Назначить к индивидуальному применению лекарственный препарат «Золгенсма» по жизненным показаниям.

Семья Вовы в телеграм-канале рассказала, что 3 марта «Круг добра» одобрил покупку лекарства за счет средств фонда. Собранные для Вовы деньги должны перераспределить после инъекции. 28 марта мальчика госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, чтобы подготовить к процедуре.

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