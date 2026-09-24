Обломки БПЛА повредили здание нефтебазы под Ростовом

Средства ПВО уничтожили БПЛА в Таганроге и двух районах Ростовской области

24 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Система ПВО уничтожила дроны в Таганроге, а также в двух районах региона.

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Из-за падения обломков повреждения получили административные строения, расположенные на территории нефтебазы в Кагальницком районе. Возгорания при этом не возникло. Пострадавших среди людей нет. На месте происшествия работают специальные службы.