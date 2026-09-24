Обломки БПЛА повредили здание нефтебазы под Ростовом
Средства ПВО уничтожили БПЛА в Таганроге и двух районах Ростовской области
24 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Система ПВО уничтожила дроны в Таганроге, а также в двух районах региона.
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Из-за падения обломков повреждения получили административные строения, расположенные на территории нефтебазы в Кагальницком районе. Возгорания при этом не возникло. Пострадавших среди людей нет.
На месте происшествия работают специальные службы.
Как писали Юга.ру, 17 сентября Ростов-на-Дону пережил мощную атаку БПЛА. Из-за повреждения трансформатора несколько районов остались без света. Также пострадали частные дома.
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