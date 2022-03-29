В Краснодаре открылась выставка «Палитра путешественника»

Представлено более 70 произведений в технике масляной живописи, которые включают в себя как детально проработанные картины на холсте, так и этюды. Основной жанр, в котором работает художница, — пейзаж с изображением природы и архитектурных строений. В коллекцию вошли работы разной направленности. В одних работах Шайдук изображает лес («Рассвет в заповеднике»), в других — отдельные растения («Колокольчики»). Интересна ей и анималистическая тема («Кубанский виноградный кот»).

Выставка «Палитра путешественника» работает до 10 апреля по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. Так, в музее имени Коваленко открылась экспозиция «Бегущие по волнам», посвященная 205-летию со дня рождения Ивана Айвазовского.

В краевом выставочном зале работают выставка репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера, а также экспозиция живописи и графики «В светлое будущее». В художественной галерее Natan Gallery можно увидеть работы в рамках проекта «Один из пропущенных миров».

Кроме того, в краснодарском трамвае № 15 проходит выставка Дмитрия Селезнева Tatra T3. Представленные работы написаны маслом по дереву. По словам Дмитрия, его произведения передают энергетику и романтизм трамвая.