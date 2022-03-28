В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «В светлое будущее»

В Краснодарском краевом выставочном зале 26 марта открылась экспозиция живописи и графики «В светлое будущее»

Проект посвящен 100-летию со дня образования Советского Союза. Он даст возможность познакомиться с творчеством художников эпохи социалистического реализма, работы которых находятся в фондах выставочного зала.

В экспозицию вошли около 20 работ, большая часть которых была создана в период с 1950 по 1980 годы. Представлены произведения Валентина Мордовина, Николая Лоя, Сергея Дудко, Василия Медведовского и других. Особое внимание в них уделено строителю нового общества — человеку труда.

Выставка «В светлое будущее» работает до 10 апреля. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возраст 6+.

Сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. Так, в музее имени Коваленко открылась экспозиция «Бегущие по волнам», посвященная 205-летию со дня рождения Ивана Айвазовского.

В краевом выставочном зале работает выставка репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера. В художественной галерее Natan Gallery можно увидеть работы в рамках проекта «Один из пропущенных миров».

Кроме того, краснодарском трамвае № 15 проходит выставка Дениса Селезнева Tatra T3. Представленные работы написаны маслом по дереву. По словам Дмитрия, его произведения передают энергетику и романтизм трамвая.