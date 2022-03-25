В Краснодаре снова проведут благотворительные чтения детских книг

Приглашенная гостья — основательница интернет-журнала «Афиша Краснодара» Елена Болдырева. Она прочитает сказку «Виолетта с фиолетовым цветком» венгерского писателя Пала Бекеша. Героиня книжки, непоседливая девочка, буквально выходит за рамки: Виолетта — музейная картина. Она покинет свою раму и отправится на поиски новой, более подходящей.

В субботу 26 марта благотворительная организация «Открытая среда», которая помогает людям с аутизмом в Краснодарском крае, снова проведет «Открытые чтения».

«Открытые чтения» проходят каждые выходные в центре современного искусства «Типография». На мероприятии можно порисовать и купить книги магазина «Чарли». В прошлый раз книгу читала Юлия Купер, ведущая подкастов и речевой специалист, а неделей раньше на «Открытые чтения» приезжала книжный блогер Лера Мартьянова.

Для детей до 12 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный, для остальных — за пожертвование от 300 рублей в пользу подопечных «Открытой среды». Зарегистрироваться для участия нужно по по ссылке.



Чтения состоятся 26 марта в 13:30 на улице Зиповской, 5 к33. Гостей ждут с 13:00, будет время выбрать удобное место, взять напиток в кофейне «Буфет» и пообщаться.

Напомним, недавно «Открытая среда» запустила благотворительный мерч: духи и свечи с «ароматом инклюзии» и особенные свитшоты.

Как писали Юга.ру, 26 марта в Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль. В музее имени Коваленко открылась выставка детского творчества, посвященная Чуковскому и Маршаку. Также на выходных в городе состоится премьера спектакля «Мамочки».