«Открытая среда» выпустила мерч в поддержку людей с аутизмом
Духи с ароматом инклюзии и особенные свитшоты. Краснодарская благотворительная организация «Открытая среда» выпустила новый мерч
Благотворительная организация «Открытая среда», которая помогает людям с аутизмом в Краснодарском крае, выпустила линейку продуктов вместе с брендом «Библиотека ароматов». В коллекцию входят аромат для дома, свеча, духи и свитшоты. Часть средств от продажи передадут «Открытой среде» для подопечных организации.
Коллекцию назвали «Все не как все», чтобы выразить идею инклюзии.
«Мы каждый день помогаем подросткам и взрослым людям с аутизмом. Мы знаем, что все люди разные, каждый особенный и все не как все», — объяснили в «Открытой среде».
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Способы познакомиться с философией проекта «Все не как все» авторы собрали на сайте. Магазин с мерчем доступен по ссылке.
«Мы хотим, чтобы в воздухе буквально витала атмосфера инклюзии, поэтому мы сделали ароматы и свитшоты, чтобы была возможность физически почувствовать причастность к большому и классному делу. Приглашаем своих сторонников присоединиться к движению «Все не как все». Это комьюнити людей, которых объединяют общие ценности, желание менять мир вокруг себя к лучшему и находить новых друзей», — сказала руководительница «Открытой среды» Анна Малова.
Подробнее о диагнозе «аутизм» и проблемах его диагностики на Кубани читайте в материале Юга.ру. Как выглядит жизнь людей с аутизмом, можно узнать из монологов их мам.
Напомним, два года назад благотворительные организации Краснодара рассказывали, как на них отразился коронавирус и почему в кризисы особенно важно помогать тем, кто помогает другим.