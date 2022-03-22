«Открытая среда» выпустила мерч в поддержку людей с аутизмом

Благотворительная организация «Открытая среда», которая помогает людям с аутизмом в Краснодарском крае, выпустила линейку продуктов вместе с брендом «Библиотека ароматов». В коллекцию входят аромат для дома, свеча, духи и свитшоты. Часть средств от продажи передадут «Открытой среде» для подопечных организации.

Коллекцию назвали «Все не как все», чтобы выразить идею инклюзии.

«Мы каждый день помогаем подросткам и взрослым людям с аутизмом. Мы знаем, что все люди разные, каждый особенный и все не как все», — объяснили в «Открытой среде».