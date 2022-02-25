Что происходит с аэропортами Кубани после закрытия трех из них

Только один аэропорт Краснодарского края не закрыт на второй день «военной операции» в Украине

Напомним, 24 февраля президент Путин объявил начало «специальной военной операции» на территории Украины, его слова передал ТАСС. После этого полеты над югом России ограничили. 12 аэропортов приостановили работу, сейчас их уже 11. На Кубани закрылись краснодарский, геленджикский и анапский аэропорты, продолжил работать только сочинский. В прошлые сутки там отменили 32 рейса на вылет и почти столько же на прибытие, многие самолеты задерживались. Несколько десятков рейсов задержаны и 25 февраля. Днем Юга.ру спросили, какая обстановка сложилась в закрытых и единственном работающем аэропортах Кубани, и попросили свежие фотографии.

Трансляция Юга.ру: Вечером 24 февраля люди вышли на центральные улицы Краснодара

В пресс-службе аэропорта Геленджика сказали, что 25 февраля там отменили прибытие и вылет трех рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. На электронном табло отображается по пять отмененных самолетов из Геленджика и в Геленджик. Также в пресс-службе сказали, что с пассажирами работают представители авиакомпаний в самом аэропорту и на горячих линиях. В аэропорту пассажиры не ночуют. Фотографии не предоставили. В пресс-службе аэропортов Краснодара и Анапы сказали сказали, что внутри спокойно, пассажиров почти нет. Единицы пассажиров продолжают обращаться в авиакассы и к представителям авиакомпаний: им помогают вернуть и переоформить билеты, получить справки об отмене рейсов. «В аэропортах, где приостановлены полеты, никто не ночует, в залах ожидания пассажиров нет», — подчеркнули в ГК «Аэродинамика», которая обслуживает аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Мы приводим снимки из трех аэропортов, но не можем проверить их новизну, так как пересылка в мессенджере стирает метаданные.

Ранее Юга.ру сообщали, что аэропорт Сочи будет принимать и отправлять рейсы трех других городов, для этого там открывают авиахаб. Мы уточнили, как аэропорт готовят к возрастающей нагрузке. В пресс-службе ответили, что нагрузка не превышает привычную: в летний сезон аэропорт принимает до 50 тыс. пассажиров в сутки, сейчас пассажиропоток не превышает 25 тыс. людей. В среднем принимают и выпускают 160 рейсов в день. «Места хватает всем, и даже при увеличении пассажиропотока из других городов аэропорт справится с обслуживанием», — заявили в ГК «Аэродинамика». Напомним, «Аэрофлот» запустит дополнительные самолеты, чтобы вывезти людей из Сочи.