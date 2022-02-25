«Аэрофлот» запустит дополнительные самолеты, чтобы вывезти людей из Сочи
Людей из Сочи будут вывозить широкофюзеляжные самолеты «Аэрофлота»
Напомним, утром 24 февраля на юге России временно закрыли все аэропорты, кроме Сочи. Причиной стало Причиной стало начало «специальной военной операции» на Украине. Позже в штатный режим вернулся аэропорт Ставрополя.
В Минтрансе РФ сообщили, что для вывоза людей из Сочи компания «Аэрофлот» запустит дополнительные широкофюзеляжные самолеты большей вместимости. Ведомство оценило транспортную обстановку стабильной, с прогнозом к нормализации.
Как сообщили «Известия», на сегодняшний деньу «Аэрофлота» есть 22 самолета Boeing 777 (на 402–427 человек в салоне), шесть Airbus A350 (на 316 мест) и 12 Airbus A330 (на 296–301 место). Все они широкофюзеляжные.
Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что сейчас главной задачей является в кратчайшие сроки обеспечить формирование альтернативных маршрутов, максимально удобных для пассажиров.
Редактор Юга.ру побывала 24 февраля в аэропорте Краснодара и посмотрела, что там происходит. Подробнее об этом можно почитать здесь. Также о готовности вывезти людей сообщили в РЖД.