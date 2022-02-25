В Краснодарском крае проверят тревожные сирены

2 марта на Кубани проверят системы оповещения о возможной опасности

2 марта в Краснодарском крае проверят сирены, которые оповещают жителей о возможной опасности. Их включат с 10:40 до 12:00. В администрации региона проверку назвали плановой.

При звуке сирены необходимо включить один из десяти общедоступных телевизионных каналов или «Радио России», прослушать сообщение в эфире и следовать указаниям.