В Краснодарском крае проверят тревожные сирены
2 марта на Кубани проверят системы оповещения о возможной опасности
2 марта в Краснодарском крае проверят сирены, которые оповещают жителей о возможной опасности. Их включат с 10:40 до 12:00. В администрации региона проверку назвали плановой.
При звуке сирены необходимо включить один из десяти общедоступных телевизионных каналов или «Радио России», прослушать сообщение в эфире и следовать указаниям.
- Первый канал
- Россия-1
- Матч ТВ
- НТВ
- Петербург — 5 канал
- Россия-К
- Россия-24
- Карусель
- Общественное телевидение России
- ТВ ЦЕНТР — Москва
По данным краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в регионе установлено 2,3 тыс. устройств оповещения. На вопрос Юга.ру в администрации уточнили, что сирены будет слышно во всех городах и районах края.
Трансляция Юга.ру:
Напомним, утром 24 февраля президент Путин объявил начало «военной операции» в Украине, его процитировал ТАСС. Из-за этого на юге России временно приостановили работу 12 аэропортов, включая краснодарский, анапский и геленджикский. На Кубани продолжает работать только аэропорт Сочи, он же принимает рейсы закрытых гаваней.
Как писали Юга.ру, 24 февраля жители Ейска слышали звук, похожий на взрыв, позже ФСБ отчиталась о разрыве боеприпаса с украинской стороны в Ейском районе. Что еще происходит после начала «военной операции», читайте здесь.