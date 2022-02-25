В Краснодарском крае проверят тревожные сирены

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

2 марта на Кубани проверят системы оповещения о возможной опасности

2 марта в Краснодарском крае проверят сирены, которые оповещают жителей о возможной опасности. Их включат с 10:40 до 12:00. В администрации региона проверку назвали плановой.

При звуке сирены необходимо включить один из десяти общедоступных телевизионных каналов или «Радио России», прослушать сообщение в эфире и следовать указаниям.

Полный список каналов
  • Первый канал
  • Россия-1
  • Матч ТВ
  • НТВ
  • Петербург — 5 канал
  • Россия-К
  • Россия-24
  • Карусель
  • Общественное телевидение России
  • ТВ ЦЕНТР — Москва

По данным краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в регионе установлено 2,3 тыс. устройств оповещения. На вопрос Юга.ру в администрации уточнили, что сирены будет слышно во всех городах и районах края.

Трансляция Юга.ру:

Напомним, утром 24 февраля президент Путин объявил начало «военной операции» в Украине, его процитировал ТАСС. Из-за этого на юге России временно приостановили работу 12 аэропортов, включая краснодарский, анапский и геленджикский. На Кубани продолжает работать только аэропорт Сочи, он же принимает рейсы закрытых гаваней.

Как писали Юга.ру, 24 февраля жители Ейска слышали звук, похожий на взрыв, позже ФСБ отчиталась о разрыве боеприпаса с украинской стороны в Ейском районе. Что еще происходит после начала «военной операции», читайте здесь.

Безопасность Краснодар

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