Аэропорт Сочи примет на себя рейсы Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя

Аэропорт Сочи временно будет принимать и отправлять рейсы других южных аэропортов, закрытых из-за «военной операции» в Украине

Напомним, утром 24 февраля ТАСС опубликовал объявление президента Путина о начале «специальной военной операции» в Украине. После этого Росавиация сообщила о временном закрытии 12 южных аэропортов — большинство из них собираются открыть ночью 2 марта. 25 февраля вновь заработал ставропольский аэропорт. В Краснодарском крае продолжает работать только аэропорт Сочи. Однако и там в прошлые сутки авиакомпании отменили 32 рейса на вылет, почти столько же запланированных не прилетело в город. Около 07:30 25 февраля в мэрии города сообщили, что аэропорт вошел в расписание, отложенных и задержанных рейсов больше нет.

Судя по электронному табло в 13:10, ночью аэропорт отправил несколько вчерашних самолетов, вылет 28 рейсов задерживается. Отменили пять рейсов в закрытые аэропорты и по одному в Тамбов и Минеральные Воды. Среди прилетающих рейсов задержанных почти нет, а отмененных больше. В пресс-службе мэрии Сочи также сказали о намерении Минтранса РФ создать временный авиахаб для рейсов закрытых аэропортов. Юга.ру спросили, как будет работать хаб. В пресс-службе аэропорта пояснили, что он будет принимать самолеты, которые направлялись в Краснодар, Анапу, Геленджик и Симферополь, а также отправлять пассажиров этих аэропортов до пунктов назначения. Кроме того, для рейсов этих аэропортов будут использовать работающие гавани в Ставрополе и Минеральных Водах.

Памятка для пассажиров © Изображение пресс-службы Росавиации

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям доставлять пассажиров из других городов в аэропорт Сочи и наоборот. В пресс-службе аэропорта отметили, что в основном пассажирам рекомендуют добираться самостоятельно на альтернативном транспорте. Это объяснили тем, что пустить автобусы, как делают в снегопад, сейчас сложно, так как пассажиры не находятся организованными группами в аэропорту.