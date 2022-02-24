На юге России закрыли все аэропорты, кроме сочинского. Но даже там отменяют и задерживают рейсы

После начала военной операции отменили 32 самолета из Сочи и 30 рейсов в Сочи из других городов. Это единственный работающий аэропорт на юге России

Ранее Юга.ру сообщили, что утром 24 февраля на юге России приостановили работу 12 аэропортов, в том числе и краснодарский. Их планируют открыть не раньше ночи 2 марта. В пресс-службе Росавиации это объяснили осложнением обстановки вокруг Украины. ТАСС опубликовал объявление Путина о начале «специальной военной операции».

В пресс-службе аэропорта Сочи сказали, что он работает в штатном режиме, но в 11:30 сообщили, что отменилось 32 рейса на вылет. Электронное табло показывает только 30. Также отменили 27 рейсов, которые должны были прибыть в Сочи 24 февраля. Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы перегружены и открываются не всегда.

К 13:00 из Сочи вылетело всего несколько рейсов: в Москву в 07:30 с задержкой полтора часа, в Худжанд (Таджикистан) в 08:10, в Минеральные воды в 11:55, в Москву в 12:05. Самолеты в Киров и Шарм-эль-Шейх отправляются. До 07:00 аэропорт успел принять пять рейсов из Москвы, Челябинска и Душанбе. К полудню прибыло еще два самолета из Шарм-эль-Шейха и Новосибирска.

Отмены коснулись самолетов в Москву (их больше половины), Санкт-Петербург, Ульяновск, Самару, Симферополь, Краснодар, Уфу, Минск, Ереван, Белгород. Девять рейсов в Москву собираются вылететь по расписанию, еще шесть задерживаются (всего задержано не меньше восьми самолетов).