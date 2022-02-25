РЖД запустили дополнительные поезда в Москву и добавили вагоны к «Ласточкам»
После закрытия аэропортов 24 февраля РЖД запустили дополнительные поезда и вагоны
Напомним, 24 февраля президент Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине, об этом ранним утром сообщил ТАСС. Из-за этого Росавиация заявила о временном закрытии 12 аэропортов в южных городах: Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Элисте, Белгороде, Брянске, Липецке, Курске, Воронеже, Симферополе. На Кубани остался работать только сочинский аэропорт, но и там отменяли и переносили рейсы. 25 февраля заработал аэропорт Ставрополя.
РЖД решили запустить дополнительные поезда и добавить вагоны к существующим, а цену на билеты зафиксировать. Юга.ру побывали на ж/д вокзале Краснодара и оценили обстановку. К моменту объявления купить билет на поезд до Москвы было почти невозможно.
25 февраля из кубанских городов пустили три дополнительных поезда в Москву. РЖД сообщили, что пассажировместимость в этот день собираются увеличить на 5 тыс. мест.
По маршруту Краснодар — Москва дополнительных поездов 25 февраля нет. Днем и вечером можно уехать на пяти основных поездах, еще один уйдет ночью. Всего на этих рейсах к моменту публикации остается около 1,5 тыс. свободных мест. Цена варьируется от 2 тыс. 388 до 5 тыс. 878 рублей.
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Из Адлера в Москву 25 февраля выезжают шесть поездов, один из которых дополнительный. Он отправляется в 21:18 и прибывает в 21:15 на следующие сутки. Свободных мест в поездах этого направления больше 800, цена билета — от 2 тыс. 623 до 6 тыс. 153 рублей. Посмотреть количество мест и купить билет на дополнительный поезд через сервис «Яндекс.Путешествия» не получается, как и на все дополнительные рейсы. Сайт РЖД показывает 10 свободных мест.
По маршруту Новороссийск — Москва запустили один дополнительный поезд в 13:45 с прибытием на другой день в 19:40. На нем 264 свободных места. На следующий дневной рейс билетов не осталось, в вечернем поезде (отправление в 21:20) свободны пять мест. Стоимость билетов составляет от 2 тыс. 471 до 4 тыс. 3 рублей.
Дополнительный поезд из Анапы отправится в 16:15 и прибудет в Москву через сутки в 18:55. На сайте РЖД этот рейс не отображается. В более раннем дневном поезде свободных мест нет, в вечернем их около 320. «Яндекс.Путешествия» показывает еще два рейса (всего пять), купить билет через сайт можно на самый поздний в 20:22 и на самый ранний в 14:15 (последнее место). Билеты стоят от 2 тыс. 603 до 10 тыс. 14 рублей.
В «Ласточки» по маршруту Имеретинский курорт — Краснодар включили дополнительные вагоны.
Как писали Юга.ру, вчера у краснодарских банкоматов появились очереди, очевидцы рассказывали, что не могут снять деньги.