РЖД запустили дополнительные поезда в Москву и добавили вагоны к «Ласточкам»

Напомним, 24 февраля президент Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине, об этом ранним утром сообщил ТАСС. Из-за этого Росавиация заявила о временном закрытии 12 аэропортов в южных городах: Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Элисте, Белгороде, Брянске, Липецке, Курске, Воронеже, Симферополе. На Кубани остался работать только сочинский аэропорт, но и там отменяли и переносили рейсы. 25 февраля заработал аэропорт Ставрополя.

РЖД решили запустить дополнительные поезда и добавить вагоны к существующим, а цену на билеты зафиксировать. Юга.ру побывали на ж/д вокзале Краснодара и оценили обстановку. К моменту объявления купить билет на поезд до Москвы было почти невозможно.

25 февраля из кубанских городов пустили три дополнительных поезда в Москву. РЖД сообщили, что пассажировместимость в этот день собираются увеличить на 5 тыс. мест.

По маршруту Краснодар — Москва дополнительных поездов 25 февраля нет. Днем и вечером можно уехать на пяти основных поездах, еще один уйдет ночью. Всего на этих рейсах к моменту публикации остается около 1,5 тыс. свободных мест. Цена варьируется от 2 тыс. 388 до 5 тыс. 878 рублей.