РЖД назначат дополнительные поезда из городов юга России. Что происходит на вокзале в Краснодаре
Из городов юга России назначат дополнительные поезда и зафиксируют цены на билеты
Ранее Юга.ру писали, что утром 24 февраля на юге России временно закрыли все аэропорты, кроме Сочи. Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме.
В официальном телеграм-канале РЖД сообщили, что ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. Кроме того, в основные составы будут добавлять дополнительные вагоны.
Также в компании добавили, что зафиксируют цены на билеты, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда. О дальнейших назначениях сообщат позже.
«Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме», — добавили в телеграме.
В зале поездов дальнего следования ж/д вокзала Краснодар 1 в 11:30 собрались десятки людей, многие из которых обсуждали поиск транспорта из-за отмены авиарейсов. Некоторые из них лично подтвердили редактору Юга.ру, что приехали на вокзал из-за закрытия краснодарского аэропорта. Сотрудник досмотра в зоне металлоискателей ответил, что не заметил особого притока людей из-за закрытия аэропорта.
В 12:05 Минтранс заявил, что готов вывезти всех желающих с юга России железднодорожными и автомобильными маршрутами. В ведомстве сказали, что имеющихся транспортных ресурсов достаточно, на местах окажут всю необходимую помощь. О конкретных мерах сообщат дополнительно.