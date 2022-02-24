РЖД назначат дополнительные поезда из городов юга России. Что происходит на вокзале в Краснодаре

Из городов юга России назначат дополнительные поезда и зафиксируют цены на билеты

Ранее Юга.ру писали, что утром 24 февраля на юге России временно закрыли все аэропорты, кроме Сочи. Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме.

В официальном телеграм-канале РЖД сообщили, что ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. Кроме того, в основные составы будут добавлять дополнительные вагоны.

Также в компании добавили, что зафиксируют цены на билеты, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда. О дальнейших назначениях сообщат позже.

«Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме», — добавили в телеграме.

В зале поездов дальнего следования ж/д вокзала Краснодар 1 в 11:30 собрались десятки людей, многие из которых обсуждали поиск транспорта из-за отмены авиарейсов. Некоторые из них лично подтвердили редактору Юга.ру, что приехали на вокзал из-за закрытия краснодарского аэропорта. Сотрудник досмотра в зоне металлоискателей ответил, что не заметил особого притока людей из-за закрытия аэропорта.