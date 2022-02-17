В Краснодарском крае и Крыму запустят пилотный проект по очистке канализации

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Черноморском побережье создадут единую программу очистки стоков и ливневой канализации

Напомним, весной 2021 года президент Путин поручил правительству вместе с администрацией Краснодарского края и кубанским бизнесом модернизировать очистные сооружения на побережье Черного и Азовского морей. Это должно решить проблему сброса стоков в водоемы. 

Глава государства назначил премьера Михаила Мишустина и губернатора Вениамина Кондратьева ответственными за подготовку доклада о планах решения проблемы. Представить доклад нужно было до декабря 2021 года.

16 февраля бывший мэр Краснодара и действующий депутат Госдумы Евгений Первышов рассказал, что обсуждали на правительственном часе в Госдуме. По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о запуске пилотного проекта по очистке канализаций в Краснодарском крае и Крыму. 

«Он рассказал, что президентом принято решение — сделать на всем Черноморском побережье единую программу очистки с едиными стандартами и сроками», — сообщил Первышов.

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Позже механизм программы хотят распространить на другие регионы.

Видимо, краснодарскую сеть водоснабжения и водоотведения проект не затронет, хотя и здесь не все хорошо: канализация регулярно засоряется возле стадиона «Краснодар», а в реку Кубань ежегодно попадает около 20 млн кубометров неочищенных сточных вод.

Как писали Юга.ру, в ноябре правительство выделило 139 млн на постройку водопроводов и канализаций в Сочи. В 2019 году Юга.ру разбирались, кто и за какие деньги собирается отремонтировать водопровод в Геленджике, изношенный на 91%. В 2020 году депутаты ЗСК заявили, что в Краснодарском крае на строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации и глубоководных выпусков потребуется 37 млрд рублей. 

Азовское море Владимир Путин Водоснабжение Госдума РФ Евгений Первышов Крым Строительство Черное море

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