В Краснодарском крае и Крыму запустят пилотный проект по очистке канализации

Напомним, весной 2021 года президент Путин поручил правительству вместе с администрацией Краснодарского края и кубанским бизнесом модернизировать очистные сооружения на побережье Черного и Азовского морей. Это должно решить проблему сброса стоков в водоемы.

Глава государства назначил премьера Михаила Мишустина и губернатора Вениамина Кондратьева ответственными за подготовку доклада о планах решения проблемы. Представить доклад нужно было до декабря 2021 года.

16 февраля бывший мэр Краснодара и действующий депутат Госдумы Евгений Первышов рассказал, что обсуждали на правительственном часе в Госдуме. По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о запуске пилотного проекта по очистке канализаций в Краснодарском крае и Крыму.

«Он рассказал, что президентом принято решение — сделать на всем Черноморском побережье единую программу очистки с едиными стандартами и сроками», — сообщил Первышов.