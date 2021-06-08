Путин поручил Кондратьеву привлечь бизнес для модернизации канализации на побережье Кубани
Губернатору Кондратьеву и премьер-министру Мишустину в начале июня поручили до конца года представить план модернизации очистных сооружений в Краснодарском крае
Напомним, в июле 2020 года депутаты ЗСК заявили, что в Краснодарском крае на строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации и глубоководных выпусков потребуется 37 млрд рублей. Тогда председатель регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что в крае регулярно выявляют факты негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод хозяйствующими субъектами, не подключенными к централизованным сетям канализации.
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Также в сентябре Кубань подала заявки на федеральное финансирование на 2,6 млрд рублей для строительства объектов водоотведения на побережье. Деньги панируют направить на благоустройство набережной, а также постройку четырех объектов водоотведения в 2022-2023 годах в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах, сообщил «РБК» 8 июня.
В мае 2021 бывший сотрудник «Водоканала» Новороссийска рассказал о ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения в городе-герое. Мужчина объяснил, что все новостройки города подключают к изношенным сетям. А большая часть людей, проживающих в частном секторе, сливают отходы в ливневки. Оттуда они попадают в море, потому что очистных сооружений на выходе нет.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Краснодарского модернизировать очистные сооружения на побережье Черного и Азовского морей. Планируется, что строительство канализации и очистных сооружений ливневых стоков решат проблему сброса сточных вод в акваторию. Для этой работы глава государства рекомендовал привлечь бизнес.
Доклад с планами решения проблемы должен быть представлен до декабря 2021 года. Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Краснодарского края ответственными за подготовку доклада.
Ранее Юга.ру не раз писал о проблемах с водоотведением в городах на побережье Черного моря. Так, в 2019 году в Новороссийске прорвался канализационный коллектор. Стоки попали на территорию двух пляжей. Когда ЧП отправилась освещать местная журналистка, её ударила сотрудница администрации. Спустя год в Новороссийске снова нашли два коллектора, которые сбрасывают сточные воды в море.