Путин поручил Кондратьеву привлечь бизнес для модернизации канализации на побережье Кубани

Губернатору Кондратьеву и премьер-министру Мишустину в начале июня поручили до конца года представить план модернизации очистных сооружений в Краснодарском крае

Напомним, в июле 2020 года депутаты ЗСК заявили , что в Краснодарском крае на строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации и глубоководных выпусков потребуется 37 млрд рублей. Тогда председатель регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что в крае регулярно выявляют факты негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод хозяйствующими субъектами, не подключенными к централизованным сетям канализации.

Также в сентябре Кубань подала заявки на федеральное финансирование на 2,6 млрд рублей для строительства объектов водоотведения на побережье. Деньги панируют направить на благоустройство набережной, а также постройку четырех объектов водоотведения в 2022-2023 годах в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах, сообщил «РБК» 8 июня.

В мае 2021 бывший сотрудник «Водоканала» Новороссийска рассказал о ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения в городе-герое. Мужчина объяснил, что все новостройки города подключают к изношенным сетям. А большая часть людей, проживающих в частном секторе, сливают отходы в ливневки. Оттуда они попадают в море, потому что очистных сооружений на выходе нет.