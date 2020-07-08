На строительство и реконструкцию очистных сооружений Кубани понадобится 37 млрд рублей

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 8 июля обсудили с прокурором региона перспективы развития систем водоотведения

В Краснодаре состоялась встреча депутатов и спикера ЗСК Юрия Бурлачко с прокурором Кубани Сергеем Табельским. Председатель регионального парламента отметил, что в крае регулярно выявляют факты негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод хозяйствующими субъектами, не подключенными к централизованным сетям канализации. В ответ на это Табельский напомнил, что за проблемой водоотведения скрываются десятки других более локальных сложностей.

«По результатам проверок установлено: большая часть муниципалитетов практически не участвует в мероприятиях по финансированию содержания и ремонта водопроводных сетей. Передав их в третьи руки, районы тем самым самоизолируются от проблемных вопросов», — пояснил прокурор края.

Глава комитета по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев рассказал о ситуации в сфере водоотведения: в регионе есть 214 комплексов по сбору, очистке и отведению очищенных сточных вод и семь отдельных канализационных сетей. По его словам, попытки властей систематизировать работу через государственные или ведомственные программы сталкивались с отсутствием проектов и серьезным недофинансированием. Сейчас в крае подготовили очередной проект подпрограммы по развитию водоочистной и канализационной инфраструктуры Азово-Черноморского побережья.

Также планируется строительство и реконструкция очистных сооружений канализации и глубоководных выпусков, на что потребуется 37 млрд рублей.

«В ноябре этого года на одной из планерок мы обязательно заслушаем информацию о том, как продвигается дело по наиболее острым вопросам отрасли», — резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам встречи приняли резолюцию, в которой содержатся рекомендации всем профильным ведомствам и органам местного самоуправления.

Водоснабжение Деньги ЗСК Краснодар Сергей Табельский Черное море Юрий Бурлачко

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