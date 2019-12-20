«Все то, что мы достаем из канализации, нельзя смывать в унитазы». Первышов прокомментировал подтопления возле стадиона «Краснодар»

Краснодарский край

Распечатать

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 декабря прокомментировал проблему засора канализации возле стадиона «Краснодар»

Евгений Первышов провел круглый стол, во время которого рассказал о городских проектах и прокомментировал проблемные вопросы. Один из них — канализация на улице Восточно-Кругликовской, которая регулярно забивается. За последние несколько месяцев она засорялась уже минимум три раза. Из нее достают памперсы, влажные салфетки и прочий мусор. Впервые это произошло в августе — тогда затопленной оказалась улица Восточно-Кругликовская, а на тротуаре возле здания касс стадиона «Краснодар» из люка фонтаном била вода. Ситуация повторилась в октябре. В декабре возле стадиона снова затопило дорогу.

Глава Краснодара рассказал, что сейчас ревизию канализационного приемника делают раз в неделю. Мэр объяснил, что мусор, который люди смывают в унитазы, задерживается на специальных решетках. Они препятствуют попаданию мусора на лопасти канализационного насоса, и постепенно забиваются. Убирать эти решетки нельзя — если засорится насос, канализация перестанет работать.

«Нельзя смывать все то, что мы оттуда достаем, в унитазы. Объективно — кто создает эту проблему? Люди, которые там же и живут. Это локальная фекальная сеть. Я думаю, что жителям микрорайона “Губернский” самим неприятно, когда они выезжают на улицу Восточно-Кругликовскую на машине или общественном транспорте и плывут в фекалиях. Кому это понравится? Нельзя убирать эти пункты, которые задерживают различный мусор до насосной камеры», — сказал Евгений Первышов.

Мэр сообщил, что сотрудники «Водоканала» будут как можно чаще проверять чистоту решеток, не дожидаясь, пока Восточно-Кругликовскую снова затопит. Он добавил, что местным жителям нужно перестать утилизировать мусор, который для этого не предназначен, через канализацию.

Аварии Водоснабжение Евгений Первышов ЖКХ Краснодар Мусор парк «Краснодар» Стадион ФК «Краснодар»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани начальник колонии подкупил медика, чтобы скрыть наркотики в крови умершего заключенного
Татьяна Голикова объяснила, почему отличаются зарплаты врачей в российских регионах
«Все то, что мы достаем из канализации, нельзя смывать в унитазы». Первышов прокомментировал подтопления возле стадиона «Краснодар»
В Краснодаре неизвестный облил машину бензином и поджег ее
Два человека перевернулись на машине в Краснодарском крае
В Краснодаре горит склад бытовой химии на улице Уральской

Лента новостей

Фоторепортажи

Новогодняя атмосфера — 2020 в парке «Краснодар». Фоторепортаж

Статьи

Истории у камина

Как в Краснодаре не закрылся независимый книжный магазин «Чарли» и что там есть почитать

Статьи Партнерский

Фонд развития бизнеса

Кому он может быть полезен?

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале