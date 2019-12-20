«Все то, что мы достаем из канализации, нельзя смывать в унитазы». Первышов прокомментировал подтопления возле стадиона «Краснодар»

Евгений Первышов провел круглый стол, во время которого рассказал о городских проектах и прокомментировал проблемные вопросы. Один из них — канализация на улице Восточно-Кругликовской, которая регулярно забивается. За последние несколько месяцев она засорялась уже минимум три раза. Из нее достают памперсы, влажные салфетки и прочий мусор. Впервые это произошло в августе — тогда затопленной оказалась улица Восточно-Кругликовская, а на тротуаре возле здания касс стадиона «Краснодар» из люка фонтаном била вода. Ситуация повторилась в октябре. В декабре возле стадиона снова затопило дорогу.

Глава Краснодара рассказал, что сейчас ревизию канализационного приемника делают раз в неделю. Мэр объяснил, что мусор, который люди смывают в унитазы, задерживается на специальных решетках. Они препятствуют попаданию мусора на лопасти канализационного насоса, и постепенно забиваются. Убирать эти решетки нельзя — если засорится насос, канализация перестанет работать.

«Нельзя смывать все то, что мы оттуда достаем, в унитазы. Объективно — кто создает эту проблему? Люди, которые там же и живут. Это локальная фекальная сеть. Я думаю, что жителям микрорайона “Губернский” самим неприятно, когда они выезжают на улицу Восточно-Кругликовскую на машине или общественном транспорте и плывут в фекалиях. Кому это понравится? Нельзя убирать эти пункты, которые задерживают различный мусор до насосной камеры», — сказал Евгений Первышов.

Мэр сообщил, что сотрудники «Водоканала» будут как можно чаще проверять чистоту решеток, не дожидаясь, пока Восточно-Кругликовскую снова затопит. Он добавил, что местным жителям нужно перестать утилизировать мусор, который для этого не предназначен, через канализацию.