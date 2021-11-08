Правительство РФ выделило почти 139 млрд рублей на реновацию Сочи. На эти деньги построят водопроводы и канализации

Правительство России вложит около 139 млрд рублей, чтобы улучшить городскую инфраструктуру Сочи

В Сочи 8 ноября подписали распоряжение правительства РФ о запуске социально-экономического развития города до 2030 года. Власти утвердили перечень из 27 приоритетных проектов.

На реновацию выделили около 139 млрд рублей. До 2030 года планируют модернизировать объекты жилищно-коммунального хозяйства: построить водоводы, очистные сооружения, канализационные коллекторы, магистральные и разводящие сети водоотведения и водоснабжения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что необходимую инфраструктуру проведут к земельным участках многодетных семей. Сейчас их более 460.

«В план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной Приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов. Это позволит открыть новые пляжи и повысить туристическую привлекательность Сочи», — сказал Мишустин.