Правительство РФ выделило почти 139 млрд рублей на реновацию Сочи. На эти деньги построят водопроводы и канализации

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы мэрии Сочи
    © Изображение пресс-службы мэрии Сочи

Правительство России вложит около 139 млрд рублей, чтобы улучшить городскую инфраструктуру Сочи

В Сочи 8 ноября подписали распоряжение правительства РФ о запуске социально-экономического развития города до 2030 года. Власти утвердили перечень из 27 приоритетных проектов.

На реновацию выделили около 139 млрд рублей. До 2030 года планируют модернизировать объекты жилищно-коммунального хозяйства: построить водоводы, очистные сооружения, канализационные коллекторы, магистральные и разводящие сети водоотведения и водоснабжения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что необходимую инфраструктуру проведут к земельным участках многодетных семей. Сейчас их более 460. 

«В план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройству центральной Приморской набережной, ремонту гидротехнических объектов и укреплению берегов. Это позволит открыть новые пляжи и повысить туристическую привлекательность Сочи», — сказал Мишустин.

В пресс-службе мэрии Сочи пояснили, что премьер-министр говорил о микрорайоне Благодать и селе Верхнениколаевском. На эти цели направят более 615 млн рублей. А на реконструкцию Приморской набережной выделят 23 млрд рублей.

Также до 2024 хотят построить сети водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского района Сочи. В этот же срок планируют обеспечить водоснабжением земельные участки, выделенные многодетным семьям, в Кудепсте, поселках Вардане и Аше.

Реконструируют и построят новые системы водоснабжения во всех внутригородских районах Сочи. Сделают магистральный канализационный коллектор для централизованного водоотведения в микрорайоне Соболевка в Хостинском районе и магистральный водовод до границ Адлерского района курорта от резервуаров в микрорайоне Чайфабрика. 

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Новые водоводы появятся от водозабора на реке Шахе до микрорайонов Солоники и Уч-Дере. Они позволят обеспечить стабильное водоснабжение жителей Лазаревского района.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил за поддержку президента РФ, правительство России и премьер-министра страны.

«Мы в Сочи обязательно выполним всю программу, жителей и туристов не подведем!», — сказал Копайгородский.

  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
  • © Фото пресс-службы мэрии Сочи
    © Фото пресс-службы мэрии Сочи
Благоустройство Правительство Сочи

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Правительство РФ выделило почти 139 млрд рублей на реновацию Сочи. На эти деньги построят водопроводы и канализации
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