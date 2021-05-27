Бывший сотрудник «Водоканала» Новороссийска рассказал об изношенных сетях водоснабжения и почему нельзя купаться в Цемесской бухте

Бывший сотрудник новороссийского «Водоканала» Михаил Рочев записал видео, в котором рассказал о ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения в городе

После трагедии в Ростовской области, где во время работ на очистных сооружениях погибли 11 человек, бывший пресс-секретарь МУП «Водоканал» Новороссийска Михаил Рочев заявил, что подобная ситуация может произойти и на Черноморском побережье. Мужчина записал 10-минутное видео, в котором рассказал о ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения в городе-герое.

Рочев напомнил, что в 2019 году в Новороссийске также случилась авария на канализационном коллекторе, а рабочим приходилось нырять в сточные воды, чтобы его заглушить.

По словам мужчины, всё дело в том, что в Новороссийске на протяжении 30 лет не вкладывают деньги в ремонт сетей водоснабжения. Рочев заявил, что изношены более 300 км сетей из существующих 760 км. При этом на ремонт одного километра сетей необходимо 23 млн рублей.

Он добавил, что сейчас есть концессионная программа, в рамках которой «Водоканал» Новороссийска планируется передать инвестору, который вложит деньги и все отремонтирует. Однако такое решение властями принималось и в 2010 году, «и ничем хорошим не закончилось», отметил мужчина. Напомним, в 2010 году администрация Краснодарского края подписала концессионное соглашение с ООО «Югводоканал». Компания получила в управление на 30 лет магистральные сети, снабжающие водой Новороссийск, Ейск, Темрюк и Геленджик, и должна была модернизировать их. В 2017 году соглашение было расторгнуто.

В видео мужчина объяснил, что все новостройки города также подключают к изношенным сетям. А большая часть людей, проживающих в частном секторе, сливают отходы в ливневки. Оттуда они попадают в море, потому что очистных сооружений на выходе нет. По его словам, на пляже Новороссийска построили единственные в городе очистные и потратили на это деньги. Однако Рочев усомнился в эффективности их работы. «Очистные сооружения возле храма на «Нептуне» для очистки ливневых вод. [...] Возможно, они и работают, но весь объем они все равно очистить не могут. Можно легко это проверить. Если зайти со стороны моря, есть большой коллектор, выходящий в море. [...] Частный сектор сливает отходы в основном в дождливую погоду в ливневку. И можно увидеть, что выходит из этого коллектора в море. Если бы очистные работали, двигатели насосов и оборудования шумели бы. И там был бы обслуживающий персонал», — объяснил 27 мая Рочев новороссийской газете «НАША».

Мужчина предостерег жителей Новороссийска и туристов от купания в Цемесской бухте. По его словам, туда из ливневок попадают фекалии, которые при температуре выше 25 °С «начинают бурлить и вариться».