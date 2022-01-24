Дерево во дворе жилого дома Краснодара упало, повредило два автомобиля и вызвало возгорания

Жители дома на улице Ставропольской 135/1 рассказали журналистке Юга.ру о произошедшем. По их словам, 23 января в 20:30 во дворе рухнуло дерево, не выдержав тяжести снега. Дерево упало на две припаркованные машины и оборвало электрические провода. Из-за этого в доме стала загораться бытовая техника: холодильники, духовки, телевизоры.

Кроме того, в кухне одной из квартир прорвало газовую трубу. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара, это произошло в 20:55, после чего в квартире начался пожар.

Жители объяснили, что какое-то время тушили пламя самостоятельно, потом на место прибыли пожарные, газовая служба, МЧС. Пожар прекратился в течение часа.

На видео с места происшествия видно поваленные деревья, огонь в окне третьего этажа (хотя ЕДДС сообщила о четвертом), спасателей за работой: тушением пожара и освобождением автомобилей.