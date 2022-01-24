В Краснодаре дерево упало на провода от тяжести снега, и в жилом доме начался пожар
Дерево во дворе жилого дома Краснодара упало, повредило два автомобиля и вызвало возгорания
Жители дома на улице Ставропольской 135/1 рассказали журналистке Юга.ру о произошедшем. По их словам, 23 января в 20:30 во дворе рухнуло дерево, не выдержав тяжести снега. Дерево упало на две припаркованные машины и оборвало электрические провода. Из-за этого в доме стала загораться бытовая техника: холодильники, духовки, телевизоры.
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Кроме того, в кухне одной из квартир прорвало газовую трубу. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара, это произошло в 20:55, после чего в квартире начался пожар.
Жители объяснили, что какое-то время тушили пламя самостоятельно, потом на место прибыли пожарные, газовая служба, МЧС. Пожар прекратился в течение часа.
На видео с места происшествия видно поваленные деревья, огонь в окне третьего этажа (хотя ЕДДС сообщила о четвертом), спасателей за работой: тушением пожара и освобождением автомобилей.
Чтобы устранить последствия аварии, в доме отключили свет и газ. В мэрии сказали, что электропитание возобновили 24 января в 16:30, потом приступили к восстановлению газоснабжения. Жительница рассказала, что газ и свет появились около 18 часов.
На капоте пострадавшей машины заметно вмятину, номер сорван. Оборванные провода натянули обратно сразу, задолго до подачи электричества. Другие деревья во дворе тоже выглядят опасно: на ветках скопилось много снега.
Как писали Юга.ру, с 22 по 24 января в ЕДДС Краснодара поступило более 140 вызовов по поводу деревьев, упавших на тротуары, дороги и машины. Без электричества осталось 33 тыс. жителей Краснодарского края и Адыгеи. Количество выпавшего снега — 44 см — синоптики посчитали рекордным, но позже их коллеги опровергли информацию. Этого все равно хватило, чтобы зарплаты дворников выросли на целых 2 тыс. 600 рублей.