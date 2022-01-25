Из-за снега в Краснодаре несколько дней не вывозят мусор

Краснодарцы жалуются на переполненные мусорные баки по всему городу

Напомним, с 21 по 24 января в Краснодаре почти не прекращался снегопад. Под тяжестью мокрого снега падают деревья, улицы остаются без электричества, а зарплаты дворников растут. Школьникам на день отменили занятия.

Как писали Юга.ру, из-за непогоды фуры застряли на заснеженной улице. По снегу к жителям Краснодара также не могут добраться мусоровозы.

Жалобы в соцсетях на переполненные баки появились 24 января. В некоторых местах мусора вокруг баков скопилось больше, чем в них самих.