Из-за снега в Краснодаре несколько дней не вывозят мусор
Краснодарцы жалуются на переполненные мусорные баки по всему городу
Напомним, с 21 по 24 января в Краснодаре почти не прекращался снегопад. Под тяжестью мокрого снега падают деревья, улицы остаются без электричества, а зарплаты дворников растут. Школьникам на день отменили занятия.
Как писали Юга.ру, из-за непогоды фуры застряли на заснеженной улице. По снегу к жителям Краснодара также не могут добраться мусоровозы.
Жалобы в соцсетях на переполненные баки появились 24 января. В некоторых местах мусора вокруг баков скопилось больше, чем в них самих.
Впрочем, жители ЖК «Тургенев», улицы Сормовской, Фестивального и еще некоторых районов отметили, что мусор у них вывозят регулярно.
В разговоре с «Кубанскими новостями» представитель «Мусороуборочной компании» рассказал, что отходы не могут вывезти, пока подъезды к контейнерным площадкам засыпаны снегом или заняты припаркованными машинами. Работники компании стараются расчистить снег своими силами.
Журналистке Юга.ру связаться с компанией не удалось. В мэрии не ответили, собираются ли централизованно освобождать от снега мусорные площадки.
Напомним, накануне прокуратура решила проверить, как расходовались бюджетные средства на уборку снега в Краснодаре.