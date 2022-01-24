В Краснодаре из-за снега деревья падают на дороги, машины и тротуары
Деревопад: краснодарцы сообщают о деревьях, рухнувших под тяжестью мокрого снега
Напомним, с 21 января на Кубани действует штормовое предупреждение из-за снега. Штормовое предупреждение продлили до 25 января. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 23 января в Краснодаре зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений количество снега — 41 см. В связи с погодными условиями на день закрыли школы. Аэропорт Краснодара несколько раз приостанавливал работу.
Жители города сообщают о поваленных деревьях, которые мешают проезду машин, перегораживают тротуары, представляют опасность для прохожих. Так, большое дерево повалилось на углу Адыгейской Набережной и улицы Линейной.
На улице Захарова упавшее дерево оборвало провода.
На улице Тургенева деревья упали на припаркованные машины. На улице генерала Трошева автомобилю такси тоже не повезло оказаться под рухнувшей веткой.
На улице Янковского поваленное дерево загородило проезд.
Краснодарцы пожаловались, что дозвониться до Единой дежурно-диспетчерской службы получается не всегда, а бригад для уборки деревьев не хватает.
Но на некоторые вызовы спасатели реагируют быстро: на улице Дальней распилили дерево, которое раздавило шлагбаум.
Сотрудники центра современного искусства «Типография» сообщили об упавшей во дворе сосне.
В телеграм-канале «Туподар» рассказали, что в Ботанический сад не пускают посетителей — вероятно, из-за опасности падения веток и деревьев.
В мэрии Краснодара отметили, что специалисты городской службы спасения и десять автомобилей высокой проходимости помогают водителям, освобождают проезды и убирают деревья. Сообщать о чрезвычайных ситуациях можно по номеру 112.