В Краснодаре из-за снега деревья падают на дороги, машины и тротуары

Напомним, с 21 января на Кубани действует штормовое предупреждение из-за снега. Штормовое предупреждение продлили до 25 января. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 23 января в Краснодаре зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений количество снега — 41 см. В связи с погодными условиями на день закрыли школы. Аэропорт Краснодара несколько раз приостанавливал работу.

Жители города сообщают о поваленных деревьях, которые мешают проезду машин, перегораживают тротуары, представляют опасность для прохожих. Так, большое дерево повалилось на углу Адыгейской Набережной и улицы Линейной.