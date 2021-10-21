Главой Краснодара стал бывший вице-губернатор Алексеенко. Пока что временно

21 октября в Краснодаре назначили нового исполняющего обязанности мэра города. Им стал вице-губернатор Андрей Алексеенко

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с поста главы города, став депутатом Госдумы. Там он вошел в комитет по строительству и ЖКХ. После его ухода обязанности мэра исполнял Евгений Наумов. В этой должности он провел чуть меньше месяца. Утром 21 октября депутаты городской думы единогласно согласовали на пост первого замглавы Краснодара кандидатуру вице-губернатора Андрея Алексеенко.

Согласно уставу, теперь Алексеенко будет исполнять обязанности мэра, отвечать за архитектуру и строительство, курировать отраслевых заместителей. В связи с переходом на новую работу Алексеенко покинул пост вице-губернатора, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

«Андрей Анатольевич многое сделал для Краснодара. Большую роль сыграл в обеспечении жильем обманутых дольщиков. Начинал свою трудовую деятельность именно у нас, в администрации города Краснодара», — отметила председатель думы Вера Галушко. Посмотреть онлайн-трансляцию заседания гордумы можно здесь.

Евгений Наумов, ранее занимавший должность первого замглавы Краснодара, уволился по собственному желанию. Напомним, с 23 сентября в Краснодаре идет конкурс на пост мэра города. Подать документы можно до 29 октября. Решать, кто будет руководить краевым центром, должны депутаты гордумы в середине ноября. После сообщения о смене работы Андрея Алексеенко губернатор Вениамин Кондратьев предложил ему участвовать в этом конкурсе.