Главой Краснодара стал бывший вице-губернатор Алексеенко. Пока что временно

Краснодарский край

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21 октября в Краснодаре назначили нового исполняющего обязанности мэра города. Им стал вице-губернатор Андрей Алексеенко

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с поста главы города, став депутатом Госдумы. Там он вошел в комитет по строительству и ЖКХ.

После его ухода обязанности мэра исполнял Евгений Наумов. В этой должности он провел чуть меньше месяца.

Утром 21 октября депутаты городской думы единогласно согласовали на пост первого замглавы Краснодара кандидатуру вице-губернатора Андрея Алексеенко.

Согласно уставу, теперь Алексеенко будет исполнять обязанности мэра, отвечать за архитектуру и строительство, курировать отраслевых заместителей.

В связи с переходом на новую работу Алексеенко покинул пост вице-губернатора, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

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«Андрей Анатольевич многое сделал для Краснодара. Большую роль сыграл в обеспечении жильем обманутых дольщиков. Начинал свою трудовую деятельность именно у нас, в администрации города Краснодара», — отметила председатель думы Вера Галушко.

Посмотреть онлайн-трансляцию заседания гордумы можно здесь.

Евгений Наумов, ранее занимавший должность первого замглавы Краснодара, уволился по собственному желанию.

Напомним, с 23 сентября в Краснодаре идет конкурс на пост мэра города. Подать документы можно до 29 октября. Решать, кто будет руководить краевым центром, должны депутаты гордумы в середине ноября. После сообщения о смене работы Андрея Алексеенко губернатор Вениамин Кондратьев предложил ему участвовать в этом конкурсе.

Кто такой Андрей Алексеенко?

Андрей Алексеенко родился в 1978 году в станице Новопокровской. Окончил Пашковский сельскохозяйственный колледж, затем — КубГАУ по специальностям «промышленное и гражданское строительство» и «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1996 году — работал помощником мастера по ремонту, садовником, штукатуром-маляром, инспектором службы безопасности. В 2006–2007 годах был заместителем гендиректора ООО «Дион-А». В 2007–2010 годах работал начальником отдела координации реконструкции и развития города департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара.

В 2010–2014 годах Алексеенко занимал должность заместителя главы Туапсинского района Владимира Лыбанева — бывшего вице-мэра Краснодара. Алексеенко курировал в районной администрации вопросы капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, промышленности, сельского и лесного хозяйства.

25 сентября 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Ейского района — вместо ушедшего в отставку Михаила Тимофеева. 29 сентября Алексеенко подал документы в качестве кандидата на должность главы Ейского района, однако стал вице-губернатором, не дожидаясь выборов. Кондратьев назначил его своим заместителем 21 октября 2015 года. С 2017 года Алексеенко занимал должность первого вице-губернатора.

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