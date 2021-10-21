Главой Краснодара стал бывший вице-губернатор Алексеенко. Пока что временно
21 октября в Краснодаре назначили нового исполняющего обязанности мэра города. Им стал вице-губернатор Андрей Алексеенко
Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов досрочно ушел с поста главы города, став депутатом Госдумы. Там он вошел в комитет по строительству и ЖКХ.
После его ухода обязанности мэра исполнял Евгений Наумов. В этой должности он провел чуть меньше месяца.
Утром 21 октября депутаты городской думы единогласно согласовали на пост первого замглавы Краснодара кандидатуру вице-губернатора Андрея Алексеенко.
Согласно уставу, теперь Алексеенко будет исполнять обязанности мэра, отвечать за архитектуру и строительство, курировать отраслевых заместителей.
В связи с переходом на новую работу Алексеенко покинул пост вице-губернатора, уточнили в пресс-службе краевой администрации.
«Андрей Анатольевич многое сделал для Краснодара. Большую роль сыграл в обеспечении жильем обманутых дольщиков. Начинал свою трудовую деятельность именно у нас, в администрации города Краснодара», — отметила председатель думы Вера Галушко.
Посмотреть онлайн-трансляцию заседания гордумы можно здесь.
Евгений Наумов, ранее занимавший должность первого замглавы Краснодара, уволился по собственному желанию.
Напомним, с 23 сентября в Краснодаре идет конкурс на пост мэра города. Подать документы можно до 29 октября. Решать, кто будет руководить краевым центром, должны депутаты гордумы в середине ноября. После сообщения о смене работы Андрея Алексеенко губернатор Вениамин Кондратьев предложил ему участвовать в этом конкурсе.
Кто такой Андрей Алексеенко?
Андрей Алексеенко родился в 1978 году в станице Новопокровской. Окончил Пашковский сельскохозяйственный колледж, затем — КубГАУ по специальностям «промышленное и гражданское строительство» и «финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал в 1996 году — работал помощником мастера по ремонту, садовником, штукатуром-маляром, инспектором службы безопасности. В 2006–2007 годах был заместителем гендиректора ООО «Дион-А». В 2007–2010 годах работал начальником отдела координации реконструкции и развития города департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара.
В 2010–2014 годах Алексеенко занимал должность заместителя главы Туапсинского района Владимира Лыбанева — бывшего вице-мэра Краснодара. Алексеенко курировал в районной администрации вопросы капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, промышленности, сельского и лесного хозяйства.
25 сентября 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Ейского района — вместо ушедшего в отставку Михаила Тимофеева. 29 сентября Алексеенко подал документы в качестве кандидата на должность главы Ейского района, однако стал вице-губернатором, не дожидаясь выборов. Кондратьев назначил его своим заместителем 21 октября 2015 года. С 2017 года Алексеенко занимал должность первого вице-губернатора.