Обыски и аресты топ-менеджеров кубанских отделений «Газпрома». Что об этом известно

24 ноября против гендиректора «дочки» «Газпрома» и депутата ЗСК Кубани Алексея Руднева (и еще нескольких топ-менеджеров) возбудили уголовное дело о коррупции. Рассказываем, как развивались события

С чего всё началось? 23 ноября в СМИ появилась информация об обысках в офисах краснодарских подразделений «Газпрома». Так, «Коммерсантъ» написал, что правоохранители приехали домой к гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» и депутату ЗСК от «Единой России» Алексею Рудневу. Точной причины обысков не называлось. Со ссылкой на источники издание предположило, что они могут быть связаны с уголовным делом о взятке. «Интерфакс» сообщил, что Руднева собираются доставить в Москву на допрос и предъявить ему обвинение.

По какой статье возбудили дело и из-за чего? 24 ноября в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что против Руднева возбудили уголовное дело. Вместе с ним подозреваемыми проходят его заместитель Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов, которые находятся в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Речь идет об Алексее Петрове, Олеге Буткевиче, Станиславе Бариеве и Константине Лютом. Гендиректора и топ-менеджеров «дочек» «Газпрома» подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По данным следствия, они незаконно получили деньги от предпринимателей за подключение к газовым сетям жилых и коммерческих объектов и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Сумма подкупа — 20 млн рублей. Следствие ходатайствовало о заключении мужчин под стражу.

Что было дальше? В тот же день президиум регионального политсовета в Краснодарском крае «Единой России» приостановил членство Алексея Руднева. «Соответствующее решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. В случае если вина будет доказана, последует исключение из партии», — говорится в официальном заявлении партии.

25 ноября Басманный суд Москвы арестовал Алексея Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и заместителей директоров филиалов АО в Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева. В отношении Алексея Петрова и Константина Лютого также поступили ходатайства об аресте. Суд их удовлетворил. Они будут в находиться под стражей до 22 января, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

По данным издания, Руднев находится в трехместной камере с двумя соседями. Он не признает свою вину и жалуется на плохое самочувствие, — постоянную головную боль и заложенность носа. Об этом рассказала член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

Кто такой Алексей Руднев? Алексею Рудневу 46 лет. Родился 6 мая 1975 года в станице Холмской Абинского района. В 2004 году стал депутатом Абинского района и исполнительным директором ОАО «Абинскрайгаз», где работал до 2006 года. В 2006-м окончил КубГТУ по специальности «Техника и физика низких температур», а еще занял должность замгендиректора по строительству

ОАО «Краснодаркрайгаз». Через год Руднев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук и перешел в АО «Сочигоргаз» на должность генерального директора. С октября 2012 года — депутат ЗСК Кубани от партии «Единая Россия». В 2018 году стал генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар». Тогда же — получил звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». В марте 2021 года Алексея Руднева наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани», а 18 ноября он стал почетным гражданином Крымского района.