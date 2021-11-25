Обыски и аресты топ-менеджеров кубанских отделений «Газпрома». Что об этом известно
24 ноября против гендиректора «дочки» «Газпрома» и депутата ЗСК Кубани Алексея Руднева (и еще нескольких топ-менеджеров) возбудили уголовное дело о коррупции. Рассказываем, как развивались события
С чего всё началось? 23 ноября в СМИ появилась информация об обысках в офисах краснодарских подразделений «Газпрома». Так, «Коммерсантъ» написал, что правоохранители приехали домой к гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» и депутату ЗСК от «Единой России» Алексею Рудневу.
Точной причины обысков не называлось. Со ссылкой на источники издание предположило, что они могут быть связаны с уголовным делом о взятке. «Интерфакс» сообщил, что Руднева собираются доставить в Москву на допрос и предъявить ему обвинение.
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По какой статье возбудили дело и из-за чего? 24 ноября в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что против Руднева возбудили уголовное дело. Вместе с ним подозреваемыми проходят его заместитель Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов, которые находятся в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Речь идет об Алексее Петрове, Олеге Буткевиче, Станиславе Бариеве и Константине Лютом.
Гендиректора и топ-менеджеров «дочек» «Газпрома» подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
По данным следствия, они незаконно получили деньги от предпринимателей за подключение к газовым сетям жилых и коммерческих объектов и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края. Сумма подкупа — 20 млн рублей. Следствие ходатайствовало о заключении мужчин под стражу.
Что было дальше? В тот же день президиум регионального политсовета в Краснодарском крае «Единой России» приостановил членство Алексея Руднева.
«Соответствующее решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. В случае если вина будет доказана, последует исключение из партии», — говорится в официальном заявлении партии.
Обыски в отделениях «Газпрома»:
25 ноября Басманный суд Москвы арестовал Алексея Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и заместителей директоров филиалов АО в Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева. В отношении Алексея Петрова и Константина Лютого также поступили ходатайства об аресте. Суд их удовлетворил. Они будут в находиться под стражей до 22 января, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.
По данным издания, Руднев находится в трехместной камере с двумя соседями. Он не признает свою вину и жалуется на плохое самочувствие, — постоянную головную боль и заложенность носа. Об этом рассказала член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
Кто такой Алексей Руднев?
Алексею Рудневу 46 лет. Родился 6 мая 1975 года в станице Холмской Абинского района.
В 2004 году стал депутатом Абинского района и исполнительным директором ОАО «Абинскрайгаз», где работал до 2006 года.
В 2006-м окончил КубГТУ по специальности «Техника и физика низких температур», а еще занял должность замгендиректора по строительству
ОАО «Краснодаркрайгаз». Через год Руднев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук и перешел в АО «Сочигоргаз» на должность генерального директора.
С октября 2012 года — депутат ЗСК Кубани от партии «Единая Россия». В 2018 году стал генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар». Тогда же — получил звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». В марте 2021 года Алексея Руднева наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани», а 18 ноября он стал почетным гражданином Крымского района.
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Согласно декларации за 2020 год, в собственности у Руднева два земельных участка площадью 822 и 1051 кв. метров, две квартиры площадью 185,4 и 69,6 кв. метров, магазин (2617,7 кв. м), парковочное место и два нежилых здания. Еще два земельных участка общей площадью 1417 кв. метров, жилой дом (443,5 кв. м,) и квартира (203,5 кв. м) находятся в пользовании.
Кубанский парламентарий и топ-менеджер «дочек» «Газпрома» заработал за прошлый год 37 млн 188 тыс. 675 рублей. А его супруга — 102 млн 340 тыс. 102. Также у жены Руднева в собственности 18 земельных участков (общая площадь 60 тыс. 939 кв. м), шесть жилых домов (1 тыс. 666 кв. м), три квартиры, два гаража, 28 нежилых зданий и автомобиль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG.