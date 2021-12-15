Мужчину, убившего двух судебных приставов в Сочи, признали вменяемым и будут судить

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Экспертиза признала вменяемым мужчину, который застрелил двух судебных приставов в Сочи. Дело передали в суд

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что завершено расследование по делу Вартана Кочьяна, который 9 июня застрелил двух судебных приставов в Сочи и ранил рабочего.

Напомним, после пожара в 2018 году суд признал, что постройки Кочьян возвел самовольно и незаконно сдавал их в аренду. Суд поручил снести строения, но мужчина не стал этого делать. 9 июня 2021 года к нему приехали двое судебных приставов и рабочий с погрузчиком для сноса. Кочьян потребовал, чтобы они покинули территорию, а после застрелил приставов из охотничьего ружья и выстрелил в погрузчик. 

«Я живу в этих домах с четырех лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили нельзя, потом власть поменялась. Не все продается — я не продаюсь. Это мое. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал», — заявил мужчина.

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Ютуб-канал «Редакция» попытался восстановить хронологию событий и выяснить причины трагедии. После инцидента приставов в Сочи решили обеспечить вооруженным сопровождением. Владимир Путин посмертно наградил погибших приставов орденами Мужества. 

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Кочьян вменяем и не нуждается в принудительном лечении. Сам мужчина признал вину. Его будут судить по ст. 295 и ч.1 ст. 167 УК РФ (посягательство на жизнь судебных приставов-исполнителей, умышленное повреждение чужого имущества).

Как писали Юга.ру, в начале декабря подросток в Славянске-на-Кубани выстрелил себе в голову из отцовского пистолета. Мужчина, расстрелявший четырех человек под Анапой, может получить до 20 лет лишения свободы.

Оружие Сочи Стрельба Суд Судебные приставы Убийство

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Мужчину, убившего двух судебных приставов в Сочи, признали вменяемым и будут судить
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