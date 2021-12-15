Мужчину, убившего двух судебных приставов в Сочи, признали вменяемым и будут судить

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что завершено расследование по делу Вартана Кочьяна, который 9 июня застрелил двух судебных приставов в Сочи и ранил рабочего.

Напомним, после пожара в 2018 году суд признал, что постройки Кочьян возвел самовольно и незаконно сдавал их в аренду. Суд поручил снести строения, но мужчина не стал этого делать. 9 июня 2021 года к нему приехали двое судебных приставов и рабочий с погрузчиком для сноса. Кочьян потребовал, чтобы они покинули территорию, а после застрелил приставов из охотничьего ружья и выстрелил в погрузчик.

«Я живу в этих домах с четырех лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили нельзя, потом власть поменялась. Не все продается — я не продаюсь. Это мое. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал», — заявил мужчина.