Приставов на Кубани решили обеспечить вооруженным сопровождением после расстрела в Сочи

Напомним, 9 июня в Адлере 60-летний Вартан Кочьян из охотничьего ружья расстрелял двух судебных приставов, которые приехали к нему для сноса незаконного сарая. Погибли 30-летний Андроник Мативосян и 31‑летний Альберт Агозян. Его одного мужчину, привлеченного к сносу, ранило.

На следующий день Кочьяна отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и за покушение на убийство двух и более лиц.