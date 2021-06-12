Приставов на Кубани решили обеспечить вооруженным сопровождением после расстрела в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 июня сообщил, что в регионе усилят меры по обеспечению безопасности судебных приставов

Напомним, 9 июня в Адлере 60-летний Вартан Кочьян из охотничьего ружья расстрелял двух судебных приставов, которые приехали к нему для сноса незаконного сарая. Погибли 30-летний Андроник Мативосян и 31‑летний Альберт Агозян. Его одного мужчину, привлеченного к сносу, ранило.

На следующий день Кочьяна отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и за покушение на убийство двух и более лиц.

Читайте также:

Накануне губернатор Вениамин Кондратьев встретился с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым и личным составом службы Сочи. В мероприятии принял мэр курорта Алексей Копайгородский, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На встрече власти сообщили, что в регионе разработали механизмы, чтобы при подобных конфликтах усиливать физическую защиту судебных приставов. Сотрудники должны быть обеспечены вооруженным сопровождением, подчеркнул Кондратьев.

Также глава региона сказал, что борьбу с самостроями нужно продолжать, так как это дает результат. По данным Кондратьева, на Кубани более 2 тыс. самостроев, половина из которых — в Сочи.

Безопасность Вениамин Кондратьев Оружие Самострой Сочи Стрельба Судебные приставы

Новости

Приставов на Кубани решили обеспечить вооруженным сопровождением после расстрела в Сочи
Суд в Краснодаре посчитал законным привязывать людей в жару к столбам
Трасса М-4 «Дон» в Краснодаре ночью встала из-за крупного ДТП. Есть пострадавшие
Восточный обход Краснодара всю ночь простоял в пробке
Концерты, баскетбол и тренинги. Что решили устроить власти Краснодара в выходные на улице Красноармейской
На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли около 50 тонн фермерских товаров

Лента новостей

Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
Вчера, 14:51
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
Что говорят власти и пользователи
Фрукты и ягоды прямо под ногами
10 июня, 11:35
Фрукты и ягоды прямо под ногами
Что можно съесть в частном секторе Краснодара
По дорогам шапсугской культуры
9 июня, 10:15
По дорогам шапсугской культуры
Рассказываем про новую экскурсию в Сочи

Реклама на портале