Приставов на Кубани решили обеспечить вооруженным сопровождением после расстрела в Сочи
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 июня сообщил, что в регионе усилят меры по обеспечению безопасности судебных приставов
Напомним, 9 июня в Адлере 60-летний Вартан Кочьян из охотничьего ружья расстрелял двух судебных приставов, которые приехали к нему для сноса незаконного сарая. Погибли 30-летний Андроник Мативосян и 31‑летний Альберт Агозян. Его одного мужчину, привлеченного к сносу, ранило.
На следующий день Кочьяна отправили в СИЗО на два месяца. Против него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и за покушение на убийство двух и более лиц.
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Накануне губернатор Вениамин Кондратьев встретился с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым и личным составом службы Сочи. В мероприятии принял мэр курорта Алексей Копайгородский, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
На встрече власти сообщили, что в регионе разработали механизмы, чтобы при подобных конфликтах усиливать физическую защиту судебных приставов. Сотрудники должны быть обеспечены вооруженным сопровождением, подчеркнул Кондратьев.
Также глава региона сказал, что борьбу с самостроями нужно продолжать, так как это дает результат. По данным Кондратьева, на Кубани более 2 тыс. самостроев, половина из которых — в Сочи.