Мужчина, расстрелявший четырех человек под Анапой, может получить до 20 лет лишения свободы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура Кубани передала в суд дело мужчины, который в январе 2021 года расстрелял четырех человек

Напомним, 28 января на хуторе Заря в районе Анапы мужчина расстрелял четырех человек. Один из них, 34-летний мужчина, погиб, позже его тело нашли около трассы Новороссийск — Керчь. Еще троих мужчин в возрасте от 30 до 39 лет доставили с огнестрельными ранениями в больницу.

По данным следствия, все случилось на поминках. Между обвиняемым и его знакомым произошла ссора, во время которой мужчина выстрелил в своего оппонента. Он ранил его в живот и предплечье. Это увидел 40-летний знакомый пострадавшего и хотел остановить стрелявшего, но тот выстрелил ему в область живота и спины. 

Тогда один из очевидцев происходящего выстрелил по ногам нападавшему. В ответ на это мужчина выстрелил ему в голову. Позже его решили самостоятельно доставить в больницу. По пути туда он умер. Другие раненые остались живы.

Стрелок скрылся с места трагедии, но вскоре его задержали. Позже выяснилось, что огнестрельное оружие он приобрел незаконно.

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На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), п. «б» ч. 2 ст. 105 (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку в связи с выполнением им общественного долга), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия, боеприпасов). 

Прокуратура Краснодарского края направила дело в суд. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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Мужчина, расстрелявший четырех человек под Анапой, может получить до 20 лет лишения свободы
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