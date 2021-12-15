На Кубани четверо полицейских попросили мужчину совершить преступление и завели на него дело

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Четверо бывших полицейских попросили мужчину за деньги совершить преступление, чтобы улучшить показатели в работе

Бывший начальник отделения по противодействию экстремизму, незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ отдела уголовного розыска УТ МВД РФ по ЮФО и три его подчиненных решили улучшить свои показатели в работе. Для этого они сфальсифицировали уголовное дело.

Как установило следствие, в мае 2019 года четверо полицейских нашли ранее судимого мужчину и заплатили ему, чтобы он совершил преступление. Полицейские дали ему 16 охотничьих патронов, являющихся боевыми припасами к нарезному огнестрельному охотничьему оружию, и отправили к ж/д путям. Там его задержали за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах и при обыске нашли патроны. После этого они привлекли мужчину к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ.

100 тыс. рублей за бездействие:

Позже стало известно, что преступление сфальсифицировали. Свою вину полицейские не признали. На них завели уголовные дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ  (незаконный сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

Суд вынес бывшим сотрудникам полиции наказание в виде двух и трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Один фигурант получил два года условно. 

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани сотрудник угрозыска заставил людей признаться в хранении марихуаны, чтобы приукрасить статистику. 

Оружие Полиция

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