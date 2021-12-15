На Кубани четверо полицейских попросили мужчину совершить преступление и завели на него дело

Бывший начальник отделения по противодействию экстремизму, незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ отдела уголовного розыска УТ МВД РФ по ЮФО и три его подчиненных решили улучшить свои показатели в работе. Для этого они сфальсифицировали уголовное дело.

Как установило следствие, в мае 2019 года четверо полицейских нашли ранее судимого мужчину и заплатили ему, чтобы он совершил преступление. Полицейские дали ему 16 охотничьих патронов, являющихся боевыми припасами к нарезному огнестрельному охотничьему оружию, и отправили к ж/д путям. Там его задержали за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах и при обыске нашли патроны. После этого они привлекли мужчину к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ.