В Славянске-на-Кубани подросток выстрелил себе в голову
В Славянске-на-Кубани 17-летний подросток взял пистолет отца и выстрелил себе в голову
Утром 10 декабря «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что 17-летний подросток без разрешения взял травматический пистолет отца и выстрелил себе в голову — вероятно, случайно. Парень жив, но находится в коме.
В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что проводят доследственную проверку. Сам случай произошел на прошлой неделе.
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Напомним, что в России установлены правила хранения оружия. Их соблюдение могут проверить Федеральная служба войск нацгвардии, ее территориальные органы и органы внутренних дел по месту жительства (пребывания) владельца оружия. Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (ред. от 31.12.2020):
- Хранить оружие и патроны можно юридическим и физическим лицам, у которых есть разрешение от нацгвардии.
- Граждане и юрлица обязаны обеспечить безопасное хранение и исключить доступ посторонних лиц к оружию.
- Хранить оружие, патроны и материалы для снаряжения патронов необходимо по месту жительства в запирающихся сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов или в деревянных ящиках, обитых железом.
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