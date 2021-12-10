В Славянске-на-Кубани подросток выстрелил себе в голову

В Славянске-на-Кубани 17-летний подросток взял пистолет отца и выстрелил себе в голову

Утром 10 декабря «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что 17-летний подросток без разрешения взял травматический пистолет отца и выстрелил себе в голову — вероятно, случайно. Парень жив, но находится в коме.

В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что проводят доследственную проверку. Сам случай произошел на прошлой неделе.