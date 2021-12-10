В Славянске-на-Кубани подросток выстрелил себе в голову

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Thomas Def с сайта unsplash.com
    © Фото Thomas Def с сайта unsplash.com

В Славянске-на-Кубани 17-летний подросток взял пистолет отца и выстрелил себе в голову

Утром 10 декабря «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что 17-летний подросток без разрешения взял травматический пистолет отца и выстрелил себе в голову — вероятно, случайно. Парень жив, но находится в коме.

В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что проводят доследственную проверку. Сам случай произошел на прошлой неделе.

Читайте также:

Напомним, что в России установлены правила хранения оружия. Их соблюдение могут проверить Федеральная служба войск нацгвардии, ее территориальные органы и органы внутренних дел по месту жительства (пребывания) владельца оружия. Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (ред. от 31.12.2020): 

  • Хранить оружие и патроны можно юридическим и физическим лицам, у которых есть разрешение от нацгвардии.
  • Граждане и юрлица обязаны обеспечить безопасное хранение и исключить доступ посторонних лиц к оружию.
  • Хранить оружие, патроны и материалы для снаряжения патронов необходимо по месту жительства в запирающихся сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов или в деревянных ящиках, обитых железом.

Как писали Юга.ру, в октябре 15-летний школьник получил пулю в лицо на сдаче ГТО. В 2018 году трехлетний мальчик в Дагестане случайно застрелил мать из ружья.

Несчастные случаи Оружие Происшествия Славянский район

Новости

ФСБ задержала за взятку замначальника дептранса Краснодара и его подчиненного
В Славянске-на-Кубани подросток выстрелил себе в голову
В России подростков начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года
Уволился глава тимашевского морга, где не принимали тело умершей женщины
В Сочи «Газель» сбила трех пешеходов и снесла забор
Выходные на Кубани будут ветреные, но без осадков

Лента новостей

Картина за 730 тысяч и красная Годзилла
Вчера, 14:26
Картина за 730 тысяч и красная Годзилла
Рассказываем, зачем идти на выставку MOST в Краснодаре
Обслуживание за 1 рубль
Сегодня, 09:00 Партнерский
Обслуживание за 1 рубль
Чем питерский банк выгоден краснодарским предпринимателям и самозанятым
Оливье, селедка под шубой, крабовый — сколько в Краснодаре стоят новогодние салаты?
8 декабря, 17:24
Оливье, селедка под шубой, крабовый — сколько в Краснодаре стоят новогодние салаты?

Реклама на сайте