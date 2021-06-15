«Когда человека загоняют в угол, он начинает сопротивляться». «Редакция» сняла спецреп о расстреле судебных приставов в Сочи

Ютуб-проект «Редакция» Алексея Пивоварова 15 июня выпустил репортаж, посвященный расстрелу приставов в Адлере. Портал Юга.ру посмотрел его и опубликовал краткий пересказ

Напомним, 9 июня житель Сочи Вартан Кочьян расстрелял двух судебных приставов. Сейчас он находится в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и за покушение на убийство двух и более лиц. Кочьяну грозит пожизненное заключение.

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Ютуб-проект «Редакция» решила снять репортаж, посвященный этой трагедии, потому что журналистов поразило обреченное хладнокровие, с которым действовал Кочьян, и причина расстрела. «Говорили, что приставы приехали сносить чуть ли не родовой дом пенсионера, но нет. Как оказалось, конфликт связан с двумя строениями в гаражном кооперативе. Собственно, гаражом, надстроенным двумя этажами, и маленькой хибаркой типа сарая», — рассказал Алексей Пивоваров.

Хронология событий Кристина Колесникова, журналист из Сочи, восстановила хронологию событий того дня и дала интервью журналисту «Редакции» Илье Егорову. По словам Колесниковой, около 10:00 на место прибыли двое приставов и экскаватор. Начали производить снос, но Вартан Кочьян сразу вышел. Он просил прекратить работы, после чего сразу открыл стрельбу. Приставы погибли на месте, водитель экскаватора остался жив. Некоторые испуганные жители забежали в ближайший магазин продуктов, чтобы укрыться от стрелявшего. «Никто сразу не осознал, что происходит. Кто-то подумал, что это травмат. Кто-то вообще не понял, что за выстрелы», — рассказала Кристина Колесникова. Пенсионер после выстрелов положил ружье и встретил полицию. После чего был задержан.

Кто такой Вартан Кочьян Вартан Кочьян — 61-летний пенсионер. На кадрах, которые после его задержания опубликовал телеграм-канал MASH, Кочьян говорил, что с четырех лет живет в домах, которые должны были снести. Как выяснил журналист «Редакции» в правовом департаменте администрации Сочи, у Кочьяна в собственности есть квартира по другому адресу. Однако в гаражном кооперативе пенсионер проводил много времени. Илья Егоров опросил соседей и людей, которые знают Вартана Кочьяна, лично. Они не понимают, как настолько безобидный человек мог совершить такое преступление. Местные жители отзываются о Кочьяне как о порядочном и уважительном человеке.

В чем суть конфликта Кочьяна с администрацией Сочи История конфликта с гаражами длилась несколько лет. Сначала выявились нарушения строительства. Администрация подала на Кочьяна в суд, суд удовлетворил иск. Кочьян, в свою очередь, подал конституционную жалобу. Суд должен был состояться 10 августа 2021 года, выяснил Илья Егоров. Аслан Ачмизов, замначальника управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи, рассказал, что суд признал объект самовольной постройкой. Земли выдавались железнодорожникам, и все постройки там незаконные.

Что послужило поводом к сносу Три года назад на месте данного кооператива случился пожар в шашлычной, в котором погибли 11 человек. Как утверждают местные, это стало поводом пристального внимания администрации к постройкам на этой улице, рассказал журналист «Редакции».

Кто претендует на участки со снесенными постройками? Жители домов, которые находятся рядом с кооперативом, рассказали, что переживают, как бы их дома не снесли и не застроили территорию. По словам менеджера по продажам недвижимости Константина Юрченко, земля по документам никому не принадлежит. Следовательно, администрация может ее сдавать в аренду и продавать.

О погибших судебных приставах 30-летний Андраник Матевосян получил ранение в живот. Его коллега, 31-летний Альберт Агозян, бросился защищать товарища и получил ранение в грудь. У Матевосяна осталась семья и маленькие дети. У Агозяна — молодая жена. На месте гибели судебных приставов уже возвели импровизированный мемориал, куда жители приносят цветы, рассказал журналист. При этом журналистка Кристина Колесникова заявила в интервью, что большая часть жителей Сочи находится на стороне Кочьяна. По ее словам, сочинцы считают, что к ним должны прийти и «раздать разрешения». Также на месте перестрелки был третий мужчина, сотрудник подрядной организации, которая занималась сносом. По словам Константина Дзеранова, директора муниципального учреждения по сносу, никаких претензий от сотрудника этой организации нет, травмы тоже. Так как он не приступил к своим обязанностям, никакой компенсации ему не положено, заявил Дзеранов.