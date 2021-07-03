Путин наградил орденами приставов, застреленных в Сочи владельцем сносимого самостроя

Краснодарский край

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Президент РФ посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, убитых в Сочи в начале июня

Как сообщали Юга.ру, 9 июня житель Сочи Вартан Кочьян убил двух судебных приставов, которые руководили сносом принадлежащей ему самовольной постройки. Против него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и за покушение на убийство двух и более лиц. Кочьяну грозит пожизненное заключение. Ютуб-проект «Редакция» выпустил репортаж, в котором журналисты попытались восстановить хронологию событий и разобраться в причинах трагедии.

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2 июля президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества судебных приставов, убитых в Сочи. Согласно приказу, приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна наградили «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга». Об этом сообщили РИА «Новости». По данным «Редакции» у Матевосяна осталась семья и маленькие дети, у Агозяна — молодая жена.

Также на месте перестрелки был сотрудник подрядной организации, занимавшейся сносом. Он был ранен, но уже в день трагедии его жизнь была вне опасности. По словам директора муниципального учреждения по сносу Константина Дзеранова, никаких претензий от сотрудника этой организации нет, травмы тоже. Дзеранов добавил, что так как он не приступил к своим обязанностям, никакой компенсации ему не положено.

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Путин наградил орденами приставов, застреленных в Сочи владельцем сносимого самостроя
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