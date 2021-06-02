Прокуратура потребовала убрать новые апартаменты в Сочи, но суд решил иначе
В начале июня стало известно, что прокуратура потребовала признать недействительным строительство новых апартаментов в Сочи
Апартаментный комплекс «Сады киви» находится в Адлерском районе Сочи. ЖК состоит из девяти коттеджей высотой в два и три этажа. Инвестором проекта выступила компания «Стройуниверсал», ее совладельцем является основатель московской фирмы MR Group Виктор Лабуздко.
Изначально администрация Сочи отказалась выдавать решение на строительство апартаментного комплекса, руководствуясь законом, который приняли в 2019 году. В нем сказано про ограничение капитального строительства в 500 метрах от береговой линии.
Суд установил, что застройщик приступил к проектированию и подготовке разрешительной документации за год до изменений в законодательстве. Поэтому решение мэрии признали незаконным.
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Прокуратура попыталась оспорить это решение. Так, в конце 2020 года ведомство обратилось в суд с требованием признать недействительным разрешение на строительство. Прокурор утверждал, что жилищный комплекс не отвечает условиям технического водоснабжения и канализации. Но суд оставил свое решение без изменений.
Застройщик отметил, что не согласен с действиями прокурора и надеется, что за его действиями «не стоят интересы третьих лиц», сообщил «Коммерсантъ» 1 июня.
«Строительство ведется строго в соответствии с российским законодательством на основании разрешения на строительство, выданного по проектной документации, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Объект уже неоднократно проверялся, в том числе и Генпрокуратурой в 2019 году. Тогда не было найдено никаких нарушений», — сказал застройщик.
В издании добавили со ссылкой на собственный источник, что делом занимается Генеральная прокуратура России.
Ранее Юга.ру писали, что сочинцы протестовали против строительства апарт-отеля на территории реликтовой рощи, однако суд разрешил ее вырубить и построить отель.