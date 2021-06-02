Прокуратура потребовала убрать новые апартаменты в Сочи, но суд решил иначе

В начале июня стало известно, что прокуратура потребовала признать недействительным строительство новых апартаментов в Сочи

Апартаментный комплекс «Сады киви» находится в Адлерском районе Сочи. ЖК состоит из девяти коттеджей высотой в два и три этажа. Инвестором проекта выступила компания «Стройуниверсал», ее совладельцем является основатель московской фирмы MR Group Виктор Лабуздко.

Изначально администрация Сочи отказалась выдавать решение на строительство апартаментного комплекса, руководствуясь законом, который приняли в 2019 году. В нем сказано про ограничение капитального строительства в 500 метрах от береговой линии.

Суд установил, что застройщик приступил к проектированию и подготовке разрешительной документации за год до изменений в законодательстве. Поэтому решение мэрии признали незаконным.