На Кубани построят два мусоросжигательных завода, но где они появятся — неизвестно

Президент России Владимир Путин согласовал строительство двух заводов по сжиганию мусора в Краснодарском крае. Их построит «Ростех»

Напомним, в 2017 году подконтрольная «Ростеху» компания «РТ-Инвест» обратилась к правительству с предложением построить мусоросжигательные заводы в районе Сочи и на Тамани. В компании тогда заявили, что это поможет улучшить экологию в регионе. В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года на курорте снесли такой завод, а на его месте был построен сортировочный комплекс.

В феврале 2018 года власти Сочи пообещали к концу 2021 года построить завод по переработке мусора. В мае 2020 года стало известно, что консорциум из трех государственных корпораций — «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ — заключил соглашение о строительстве в регионах России минимум 25 мусоросжигательных заводов. Энергия от сжигания мусора на таких заводах будет перерабатываться в энергию. Такие объекты планировалось построить в туристических районах и больших агломерация. Два завода хотели возвести в Краснодарском крае.

В сентябре 2020 года мэр Сочи Алексей Копайгородский решили отложить строительство завода, так как под него не нашли земельный участок. После этого власти края нашли участок между Апшеронском и Горячим Ключом, куда стали вывозить отсортированный мусор из Сочи. В октябре 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым планы по строительству в регионе заводов по переработке мусора. Администрация региона выпустила пресс-релиз по итогам встречи, однако ничего конкретного в нем не сообщалось.

18 ноября газета РБК сообщила, что президент России Владимир Путин одобрил строительство двух заводов по сжиганию мусора в Краснодарском крае. Издание уточняет, что губернатор Кубани направил письмо президенту с просьбой согласовать строительство заводов структурами «Ростеха». Путин поручил проработать этот вопрос правительству. По словам Чемизова, в Краснодарском крае сейчас нет места для строительства мусорных полигонов, а действующие работают за пределами экологических норм.

По словам топ-менеджера «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») Андрея Шипелова, сам комплекс обращения с отходами предусматривает их разделение, сортировку, утилизацию и сжигание. Мощность каждого объекта будет не менее 1/3 от объемов образования мусора в регионе. «Цель появления заводов — нулевое захоронение отходов при полном отсутствии полигонов», — сказал Шипелов.

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По данным администрации Краснодарского края, в регионе сейчас работает 11 лицензированных полигонов, 13 комплексов по сортировке мусора и 11 — по переработке вторичных материалов.