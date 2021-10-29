На Кубани ликвидируют мусорные полигоны в Белореченске и Геленджике
Власти Кубани обсудили строительство новых мусорных полигонов. Специалисты уже приступили к работе
В Краснодарском крае появятся три новые мусорных полигона. Найдут новую территорию для свалок в Белореченске, Тимашевске и Геленджике.
О проблеме с мусорным полигоном в Белореченске Юга.ру рассказывали ранее. Полигон официально открыли в 2017 году. Местные жители все время жаловались на неприятный запах и заявляют о появившихся проблемах со здоровьем. В конце 2019 года они стали бить тревогу, что запах стал сильнее, чем прежде.
27 октября власти Кубани заявили, что найдут альтернативный участок для строительства нового мусорного полигона в Белореченске. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней откроют вторую очередь.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что специалисты уже приступили к проектированию второй очереди. Она будет значительно меньше, чем планировали изначально.
Также создали рабочую группу для поиска участка для мусоросортировочного комплекса в Тимашевской. Ранее его планировали построить в станице Роговской недалеко от монастыря.
Комплекс должен был располагаться в километре от Свято-Духова мужского монастыря. На его территории находятся земли сельхозназначения, виноградники, сады, теплицы и пруды для разведения рыб. Настоятель монастыря даже записывал обращение Кондратьеву с просьбой перенести полигон в другое место.
«Свои действия мы всегда сверяем с позицией кубанцев, поэтому сегодня ищем альтернативные варианты под современный сортировочный полигон. Уже создали рабочую группу, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне», — сказал губернатор Кубани.
Кроме того, в федеральный проект «Генеральная уборка» включили рекультивацию мусорного полигона в Геленджике. Свалкой не пользуются уже пять лет, но она продолжает вредить экологии.
В июне 2021 года полигон осмотрели Вениамин Кондратьев и министр природы России Александр Козлов. Тогда глава края сказал, что на месте свалки нужно сделать зеленую зону. Но для начала территорию требуется узаконить.
Кондратьев заявил, что дорожную карту рекультивации полигона выполняют в штатном режиме. Территорию полигона уже начали переводить в категорию промышленных земель для рекультивации.