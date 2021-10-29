Власти Кубани обсудили строительство новых мусорных полигонов. Специалисты уже приступили к работе

В Краснодарском крае появятся три новые мусорных полигона. Найдут новую территорию для свалок в Белореченске, Тимашевске и Геленджике. О проблеме с мусорным полигоном в Белореченске Юга.ру рассказывали ранее. Полигон официально открыли в 2017 году. Местные жители все время жаловались на неприятный запах и заявляют о появившихся проблемах со здоровьем. В конце 2019 года они стали бить тревогу, что запах стал сильнее, чем прежде.

27 октября власти Кубани заявили, что найдут альтернативный участок для строительства нового мусорного полигона в Белореченске. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней откроют вторую очередь. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что специалисты уже приступили к проектированию второй очереди. Она будет значительно меньше, чем планировали изначально.

Также создали рабочую группу для поиска участка для мусоросортировочного комплекса в Тимашевской. Ранее его планировали построить в станице Роговской недалеко от монастыря. Комплекс должен был располагаться в километре от Свято-Духова мужского монастыря. На его территории находятся земли сельхозназначения, виноградники, сады, теплицы и пруды для разведения рыб. Настоятель монастыря даже записывал обращение Кондратьеву с просьбой перенести полигон в другое место. «Свои действия мы всегда сверяем с позицией кубанцев, поэтому сегодня ищем альтернативные варианты под современный сортировочный полигон. Уже создали рабочую группу, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне», — сказал губернатор Кубани.

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