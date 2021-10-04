Кто-то в Москве предложил сделать платный въезд в центры Краснодара и Сочи. Вспоминаем аргументы «за» и «против»
Юга.ру (снова) попросили урбаниста прокомментировать идею платного въезда в центр Краснодара как метода борьбы с пробками
4 октября в издании РИА «Недвижимость» спросили у урбанистов, как можно улучшить ситуацию на дорогах в городах России. Главный аналитик компании «Простор» Анна Савина рассказала, что в ряде городов, в том числе Краснодаре и Сочи, исторический центр притягивает множество автомобилей, что ведет к пробкам. По ее мнению, введение платных зон могло бы улучшить обстановку на дорогах.
Урбанист Константин Лавров тоже считает, что эта идея могла бы прижиться в туристических городах. Платный въезд бы сократил количество автомобилей, но по его мнению, такое решение должно быть принято вместе с удобной альтернативой.
Юга.ру уже подробно разбирали, хороша ли идея с платным въездом автомобилей в центр Краснодара, с каких стран нужно брать пример и как правильно воплотить идею в жизнь. Тогда эксперт пришел к следующим выводам:
Что мешает ограничению въезда в центр Краснодара:
— неразвитая транспортная инфраструктура;
— отсутствие рабочих мест на окраинах;
— продолжающаяся застройка центра.
Что может стать толчком к ограничению:
— развитие транспорта именно в агломерации;
— вынос важных административных центров на окраины;
— остановка или полное прекращение застройки центральной части города.
Город для автомобилей или людей?:
4 октября Юга.ру спросили у краснодарского урбаниста Мирослава Вальковича, действительно ли платный въезд сможет помочь с пробками в Краснодаре. Он рассказал, что такой механизм — не панацея, а в городе еще не исчерпан потенциал других мер.
Например, не наведен порядок с парковочным пространством в центре, а это эффективный регулятор трафика. Если поднять цену за парковку и жестко контролировать нарушения — это позволит сократить нагрузку на дороги до 30%, считает Валькович. Краснодарцы выбирают автомобили из-за того, что в городе проблемы с общественным транспортом, нет наземки и только развиваются условия для велосипедистов и самокатчиков.
«Слабо развита альтернатива — невозможно запретить или ограничить, при этом не предоставив другой способ. У нас до сих пор действуют некачественные "маршрутки" малой вместимости без кондиционеров и билетного меню, у нас не из всех районов можно добраться на общественном транспорте», — сказал Валькович.
По мнению урбаниста, все это — первостепенные задачи, решение которых может заставить автомобилистов отказаться от личного транспорта. Но для этого им нужно предоставить комфортные альтернативные условия.
Валькович отметил, что проект «7 улиц» в комплексе с другими мерами мог бы решить проблему загруженных дорог, к тому же выполнив ряд других мер. В идее с оплатой въезда в исторический центр урбанист видит две проблемы: для принятия такого решения нужна «политическая воля», и непонятно, как будет контролировался платный въезд.
«Краснодару еще много чего можно сделать и реализовать, было бы желание», — подытожил Валькович.
Напомним, в декабре 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала проект «7 улиц». Он предполагал сужение проезжей части, создание велодорожек и расширение тротуаров на улицах в центре города. Хоть реализацию проекта наметили на 2022 год, но уже в 2021-м в рамках предварительного этапа в Краснодаре сделали пешеходным участок улицы Красноармейской, улица Чапаева стала односторонней и с велодорожкой. Однако в июле губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о приостановке проекта.