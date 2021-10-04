Кто-то в Москве предложил сделать платный въезд в центры Краснодара и Сочи. Вспоминаем аргументы «за» и «против»

Юга.ру (снова) попросили урбаниста прокомментировать идею платного въезда в центр Краснодара как метода борьбы с пробками

4 октября в издании РИА «Недвижимость» спросили у урбанистов, как можно улучшить ситуацию на дорогах в городах России. Главный аналитик компании «Простор» Анна Савина рассказала, что в ряде городов, в том числе Краснодаре и Сочи, исторический центр притягивает множество автомобилей, что ведет к пробкам. По ее мнению, введение платных зон могло бы улучшить обстановку на дорогах.

Урбанист Константин Лавров тоже считает, что эта идея могла бы прижиться в туристических городах. Платный въезд бы сократил количество автомобилей, но по его мнению, такое решение должно быть принято вместе с удобной альтернативой. Юга.ру уже подробно разбирали, хороша ли идея с платным въездом автомобилей в центр Краснодара, с каких стран нужно брать пример и как правильно воплотить идею в жизнь. Тогда эксперт пришел к следующим выводам: Что мешает ограничению въезда в центр Краснодара:

— неразвитая транспортная инфраструктура;

— отсутствие рабочих мест на окраинах;

— продолжающаяся застройка центра.



Что может стать толчком к ограничению:

— развитие транспорта именно в агломерации;

— вынос важных административных центров на окраины;

— остановка или полное прекращение застройки центральной части города.

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4 октября Юга.ру спросили у краснодарского урбаниста Мирослава Вальковича, действительно ли платный въезд сможет помочь с пробками в Краснодаре. Он рассказал, что такой механизм — не панацея, а в городе еще не исчерпан потенциал других мер.

Например, не наведен порядок с парковочным пространством в центре, а это эффективный регулятор трафика. Если поднять цену за парковку и жестко контролировать нарушения — это позволит сократить нагрузку на дороги до 30%, считает Валькович. Краснодарцы выбирают автомобили из-за того, что в городе проблемы с общественным транспортом, нет наземки и только развиваются условия для велосипедистов и самокатчиков. «Слабо развита альтернатива — невозможно запретить или ограничить, при этом не предоставив другой способ. У нас до сих пор действуют некачественные "маршрутки" малой вместимости без кондиционеров и билетного меню, у нас не из всех районов можно добраться на общественном транспорте», — сказал Валькович. По мнению урбаниста, все это — первостепенные задачи, решение которых может заставить автомобилистов отказаться от личного транспорта. Но для этого им нужно предоставить комфортные альтернативные условия.