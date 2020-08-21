Платный въезд автомобилей в центр Краснодара: спасение или бестолковое решение?

«Идея ограничения въезда в город очень хороша и заманчива. И это настоящее спасение для нашего Краснодара, которое может позволить ему вздохнуть глубже. Но вот что касается платного въезда, на данный момент это бестолковое решение». Житель Краснодара, водитель со стажем и автожурналист портала Юга.ру Евгений Мельченко хорошо понимает проблемы краснодарских властей, ведь «бюджет города — очень и очень ограниченная штуковина», а менять систему может кто угодно, кроме краснодарцев.

— Споры о том, как спасти наш родной (а кому-то и не родной) город от нашествия автомобилей, не утихают ни на минуту. Люди обсуждают эту проблему часто и обоснованно. Нас становится слишком много в довольно сжатом пространстве, а вместе с нами в него помещаются и наши железные кони.

Естественно, речь об автомобилистах, но, спасая себя от пробок, мы облегчаем жизнь тем же пешеходам. Вещи эти взаимосвязаны. Один из главных методов решения вопроса — платный въезд в центр города или в его черту вообще.

С кого брать пример?

Аналогов краснодарскому варианту устройства в мире практически нет. Агломерация имеет всего два моста, соединяющих две части: заселенную и развивающуюся. Примем в учет, что тот же Яблоновский — часть агломерации Краснодара. Также есть по одному/двум въездам в город с каждой стороны. С запада и вовсе одна улица Красных Партизан берет на себя всю нагрузку. Например, в Стокгольме, который по количеству жителей примерно на одном уровне, таких мостов только в центр — шесть (островной город, пример так себе, но тем не менее), а въездов в город более 20. По их шести мостам и 20 условным артериям в город въезжает порядка 40 тыс. автомобилей в день. У нас по двум мостам и пяти въездам в город около 150 тыс. машин въезжают ежедневно (было лет пять назад; сейчас, наверное, уже гораздо больше). А теперь просто цифра: в агломерации Стокгольма сейчас насчитывается более 930 тыс. автомобилей, почти миллион. Но в центр стремится меньше трети из них. Первая причина — разброс офисов компаний по агломерации. То есть работодатель не стремится воткнуть свой офис в центре. Прекрасно работать можно и на окраине. А сотрудникам добираться по объездным кольцевым дорогам всегда быстрее и свободнее, чем в центр. Вторая причина, которая именно решает вопрос, — отлично развитая система городского транспорта. При этих условиях власти столицы Швеции ввели плату за въезд в ее центр и ощутимо подняли стоимость парковки.

Что нужно для безболезненного введения платы за въезд в центр? Первое и самое главное — идеальная работа общественного транспорта. Причем в основном не для горожан, а для тех, кто въезжает и выезжает отсюда каждый день. Для 150-тысячного ежедневного трафика, заполняющего город. Либо создайте им, наконец, рабочие места с аналогичным заработком за городом. Но такого, естественно, не будет. То есть мы будем наблюдать постоянный рост машин, въезжающих в город, и постоянный рост города. Эффект Москвы, когда город намерен поглотить периферию, вместо того чтобы выносить за его пределы центры трудовой активности населения и государственные административные учреждения.