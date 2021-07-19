«Вопросов много». Кондратьев приостановил реализацию проекта «7 улиц» в Краснодаре

Реализацию проекта наметили на 2022 год с улицы Чапаева. Однако уже в 2021-м в рамках предварительного этапа в Краснодаре сделали пешеходным участок улицы Красноармейской, после ремонта улица Чапаева стала односторонней и с велодорожкой, а в августе в шести кафе на улице Красноармейской собирались установить парклеты.

Напомним, проект «7 улиц» презентовала в декабре 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Проект предлагает сужение проезжей части, создание велодорожек и расширение тротуаров на следующих улицах: Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров.

19 июля проект «7 улиц» обсудили на общественном градостроительном совете. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что реализацию проекта нужно приостановить и сначала выслушать мнения горожан.

«Вопросов много. Поэтому реализацию проекта приостановим, пока полностью его не проработаем. Мне лично хочется услышать от жителей Краснодара конструктивную критику, предложения или одобрение проекта «7 улиц». Поделитесь своим мнением в комментариях», — написал Кондратьев в инстаграме .

По словам Кондратьева, новый генплан и определение границ исторического поселения помогли защитить от хаотичной застройки архитектурное наследие Краснодара, но эти решения приняли после согласования с жителями и общественниками, поэтому эту практику необходимо продолжать.

«Мы не закроем центральную часть от транспорта. Речь идет о временных ограничениях движения. Все проекты, насколько это возможно, обсуждаются с местными жителями и предпринимателями», — сказал Первышов.

В свою очередь мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что «7 улиц» помогут создать пешеходный каркас, связать единую набережную реки Кубани и линейный парк «Карасуны», восстановить исторический центр Краснодара.

Кондратьев подчеркнул, что поддерживает проект восстановления исторического центра, создание музейного квартала на месте 1-й городской больницы, создание парков и единой набережной. Но важно понимать, насколько город готов к таким изменениям и как это отразится на дорожной ситуации.

По мнению губернатора, в Краснодаре нужно разработать пешеходно-велосипедный маршрут, который соединит достопримечательности, а по периметру исторического центра нужно сделать многоярусные парковки.