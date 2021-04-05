Пешеходный центр Краснодара начнут обустраивать с улицы Чапаева в 2022 году

Власти Краснодара 5 апреля рассказали, что реализация проекта «7 улиц» начнется в 2022 году с улицы Чапаева

Напомним, в конце 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир представила проект реконструкции исторического центра города «7 улиц», согласно которому несколько улиц сделают пешеходными.

Сейчас основная пешеходная улица Красная перегружена транспортом и пешеходами. Идея проекта «7 улиц» состоит в том, чтобы разгрузить Красную и привлечь бизнес на новые улицы. Кроме того, в мэрии ожидают, что предприниматели станут ухаживать за историческими зданиями.

В конце марта краснодарцам показали пилотный проект реконструкции одной из «7 улиц» — Чапаева. В первом варианте предложили оставить одну полосу движения автомобилей и велодорожку, во втором — сделать улицу полностью пешеходной.

Мэр города Евгений Первышов встретился с местными жителями и предпринимателями, которые работают на улице Чапаева. Они рассказали, что поддерживают вариант с организацией односторонней полосы движения транспорта, и выразили несколько пожеланий: органичить время работы заведений до 23:00;

сохранить зеленые зоны;

разместить на улице пункт полиции.

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5 апреля власти Краснодара сообщили, что нашли деньги на реализацию проекта «Семь улиц» на улице Чапаева. До конца 2021 года планируется получить положительное заключение госэкспертизы, а к реконструкции приступят уже в 2022 году, уточнили в пресс-службе администрации города.