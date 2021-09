В Краснодаре пройдет выставка работ российских и иностранных художников

В краснодарском выставочном пространстве Plague Space 25 сентября откроется коллективная экспозиция Garden of Dreams: A Portal Fantasy

Посетители увидят работы российских и иностранных художников. Среди участников выставки значатся Underground Flower with Ian Bruner, VVXXII, Kaymeera, NXCSS, Dereyni, Jordan Dawson, Taka Kono, Willow O'Toole, Torre Alain. Будут представлены печатаная графика больших размеров, скульптуры и арт-объекты. Также зрителей ждет перформанс.

Ранее Юга.ру писали, что основатели арт-пространства Plague Space намерены живую показывать в Краснодаре работы иностранных коллег, чьи художественные практики они считают важными в контексте актуальных движений в искусстве. Уже состоялись выставки The Forcefield Боры Акинчитурка, DEZICIONS Пауля Барша и Тильмана Хорнига, ¡el siguiente! коллектива KOTZ, Flight to Nowhere художника Бернхарда Холашке.

Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» открылась выставка «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

В краевом выставочном зале работает экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век».

В музее имени Коваленко открылась выставка «Путешествие по Италии. Классика» в рамках перекрестного Года музеев России и Италии.