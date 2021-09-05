В Краснодаре открылась выставка «Путешествие по Италии. Классика»

Она организована в рамках перекрестного Года музеев России и Италии, проходящего в 2021-2022 годах. Представлено 12 графических работ из фондов музея. Посетители увидят подлинные рисунки, офорты, гравюры итальянских, французских и английских мастеров XVI–XVIII веков, на которых изображены пейзажи, религиозные или мифологические образы и сюжеты.

Среди авторов — Франческо Пиранези, Агостино Карраччи, Джованни-Баттиста Паскуалини, Рафаель Морген, Буржуа, Антуан Морен.

Выставка «Путешествие по Италии. Классика» будет работать до 3 октября. Стоимость билетов от 10 до 100 рублей.