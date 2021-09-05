В Краснодаре открылась выставка «Путешествие по Италии. Классика»

Краснодарский край

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В краснодарском музее имени Коваленко 3 сентября открылась выставка «Путешествие по Италии. Классика»

Она организована в рамках перекрестного Года музеев России и Италии, проходящего в 2021-2022 годах. Представлено 12 графических работ из фондов музея. Посетители увидят подлинные рисунки, офорты, гравюры итальянских, французских и английских мастеров XVI–XVIII веков, на которых изображены пейзажи, религиозные или мифологические образы и сюжеты.

Среди авторов — Франческо Пиранези, Агостино Карраччи, Джованни-Баттиста Паскуалини, Рафаель Морген, Буржуа, Антуан Морен.

Выставка «Путешествие по Италии. Классика» будет работать до 3 октября. Стоимость билетов от 10 до 100 рублей.

Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» — «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

В арт-пространстве Plague Space доступна экспозиция Бернхарда Холашке Flight to Nowhere.

В музее имени Коваленко можно увидеть «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков и «Песня моря и цветов», на которой представлены ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках.

В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», в Краснодарском краевом выставочном зале — экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век» и «Кукольный бал».

В «Галерее Ларина» 27 августа открылась персональная выставка художника из Новороссийска Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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В Краснодаре открылась выставка «Путешествие по Италии. Классика»

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