В Краснодаре откроется выставка авторских кукол ручной работы

Представлено более 70 экспонатов ручной работы, созданных мастерами из разных городов Краснодарского края. Они выполнены в различных техниках и из разнообразных материалов. Среди авторов кукол — Ирина Балашенко, Ольга Кули, Нэлли Попова и многие другие. Экспозицию дополняют художественные картины Елены Букиной.

Как сообщает пресс-лужба выставочного зала, авторская кукла — особый вид прикладного искусства. Они создаются вручную и существуют в единичных экземплярах. Куклы не только становятся важной частью жизни и творчества их авторов, но и привлекают большой интерес музеев и коллекционеров.

Выставка будет работать до 19 сентября. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение — 6+.