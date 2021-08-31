В Краснодаре откроется выставка авторских кукол ручной работы
В Краснодарском краевом выставочном зале 2 сентября откроется экспозиция «Кукольный бал»
Представлено более 70 экспонатов ручной работы, созданных мастерами из разных городов Краснодарского края. Они выполнены в различных техниках и из разнообразных материалов. Среди авторов кукол — Ирина Балашенко, Ольга Кули, Нэлли Попова и многие другие. Экспозицию дополняют художественные картины Елены Букиной.
Как сообщает пресс-лужба выставочного зала, авторская кукла — особый вид прикладного искусства. Они создаются вручную и существуют в единичных экземплярах. Куклы не только становятся важной частью жизни и творчества их авторов, но и привлекают большой интерес музеев и коллекционеров.
Выставка будет работать до 19 сентября. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение — 6+.
Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» — «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.
В арт-пространстве Plague Space доступна экспозиция Бернхарда Холашке Flight to Nowhere.
В музее имени Коваленко можно увидеть «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков и «Песня моря и цветов», на которой представлены ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках.
В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», в Краснодарском краевом выставочном зале — экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век».
В краснодарской «Галерее Ларина» 27 августа открылась персональная выставка художника из Новороссийска Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N».