В Краснодаре открылась выставка «Под солнцем города N»
В краснодарской «Галерее Ларина» 27 августа открылась персональная выставка художника из Новороссийска Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N»
В экспозицию вошли около 20 пейзажей и натюрмортов разных лет, выполненных в жанре импрессионизма. Как сообщает пресс-служба галереи, Нетребко в родном городе именуют классиком. А вот в Краснодаре художника знают только специалисты. С 1965 до 1989 годы он работал на художественно-производственном комбинате в Новороссийске, создавал мозаики, эскизы, батики и панно, но затем ушел в чистую живопись.
Выставка Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N» будет работать до 12 сентября по адресу улица Октябрьская, 60/1. Стоимость билетов 100 рублей.
Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» открылась выставка «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.
В арт-пространстве Plague Space открылась экспозиция Бернхарда Холашке Flight to Nowhere.
В музее имени Коваленко можно увидеть экспозиции «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков, «Заповедные места» Натальи Беленцовой и «Песня моря и цветов», на которой представлены ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках.
В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», в Краснодарском краевом выставочном зале — экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век».