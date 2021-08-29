В Краснодаре открылась выставка «Под солнцем города N»

В экспозицию вошли около 20 пейзажей и натюрмортов разных лет, выполненных в жанре импрессионизма. Как сообщает пресс-служба галереи, Нетребко в родном городе именуют классиком. А вот в Краснодаре художника знают только специалисты. С 1965 до 1989 годы он работал на художественно-производственном комбинате в Новороссийске, создавал мозаики, эскизы, батики и панно, но затем ушел в чистую живопись.

Выставка Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N» будет работать до 12 сентября по адресу улица Октябрьская, 60/1. Стоимость билетов 100 рублей.