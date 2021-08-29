В Краснодаре открылась выставка «Под солнцем города N»

Краснодарский край

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В краснодарской «Галерее Ларина» 27 августа открылась персональная выставка художника из Новороссийска Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N»

В экспозицию вошли около 20 пейзажей и натюрмортов разных лет, выполненных в жанре импрессионизма. Как сообщает пресс-служба галереи, Нетребко в родном городе именуют классиком. А вот в Краснодаре художника знают только специалисты. С 1965 до 1989 годы он работал на художественно-производственном комбинате в Новороссийске, создавал мозаики, эскизы, батики и панно, но затем ушел в чистую живопись. 

Выставка Эдуарда Нетребко «Под солнцем города N» будет работать до 12 сентября по адресу улица Октябрьская, 60/1. Стоимость билетов 100 рублей.

Сейчас в Краснодаре работает несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» открылась выставка «Непослушницы», для которой авторы создали произведения об истории и преемственности, учебе и (не)послушании, семье и доме, усталости и отдыхе.

В арт-пространстве Plague Space открылась экспозиция Бернхарда Холашке Flight to Nowhere.

В музее имени Коваленко можно увидеть экспозиции «Лето — это маленькая жизнь», посвященную поре отпусков, «Заповедные места» Натальи Беленцовой и «Песня моря и цветов», на которой представлены ботаническая иллюстрация, морские пейзажи и портреты, выполненные в различных техниках.

В музее имени Фелицына работает интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», в Краснодарском краевом выставочном зале — экспозиция графики XVIII-XIX веков «Золотой век».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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