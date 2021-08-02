Мэрия Краснодара выпустила ролик про проблемы на дорогах и как их будет решать до 2034 года

Краснодарский край

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2 июля в мэрии Краснодара назвали проблемы транспортной инфраструктуры и способы их решения

Напомним, в мае 2019 года Высшая школа экономики (ВШЭ) презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта.

На городской планерке 2 августа директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов представил визуализацию транспортной стратегии развития Краснодара до 2034 года.

В видео обозначены проблемы транспортной инфраструктуры Краснодара: нехватка общественного транспорта, высокая автомобильная загрузка города, устаревший подвижный состав, обилие пробок и т.д. Так, на сегодня в городе 453 машины на 1 тыс. жителей, хотя уличная дорожная сеть способна вместить всего 170-180 автомобилей. Ежедневно в Краснодар въезжает около 180-200 тыс. машин, а предельная загрузка улиц превышена в 2-2,5 раза.

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В видеопрезентации представлены способы решения существующих проблем в виде транспортной стратегии до 2034 года. Администрация планирует заняться развитием общественного транспорта, расширить платные парковки, построить новые развязки и отремонтировать существующие дороги. 

Отметим, что в видео в качестве части транспортной стратегии упомянут и проект «7 улиц», который недавно приостановил губернатор Кондратьев. 

Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют ввести выделенные полосы общественного транспорта на четырех участках: по улицам Атарбекова, Тургенева и Северной. Также в городе хотят запустить магистральный троллейбусный маршрут № 6. А мэр Краснодара пообещал открыть новую трамвайную ветку по улице Московской до конца 2021 года. 

Краснодар Маршрутки Общественный транспорт Пробки Ремонт дорог

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Мэрия Краснодара выпустила ролик про проблемы на дорогах и как их будет решать до 2034 года
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