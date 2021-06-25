В Краснодаре на улице Северной хотят вернуть выделенную полосу

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 24 июня рассказали, на каких участках дорог планируют ввести выделенные полосы

Ранее власти Краснодара сообщили, что в 2021 году введут выделенные полосы для общественного транспорта на следующих участках: 

  • улица Атарбекова — от Тургенева до Герцена (в обоих направлениях); 
  • улица Тургенева — от Стахановской до Атарбекова  (при движении к улице Северной);
  • улица Тургенева — от Атарбекова до Северной (в обоих направлениях).

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Накануне директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, где специалисты Высшей школы экономики на основе математического моделирования предложили ввести выделенки.

К упомянутому выше списку добавился участок улицы Северной от Красноармейской до Школьной. Там предложили ввести выделенку в обоих направлениях.

«Одно из приоритетных направлений транспортной политики города сегодня — создание должных условий для работы общественного транспорта. В том числе, чтобы маршруты могли курсировать по регулярному расписанию», — уточнил Архипов.

По его словам, в Краснодаре к 2034 планируют увеличить протяженность выделенных полос до 45 км, однако для успешной реализации задумки в первую очередь нужно перестроиться автомобилистам, «которые, как показала практика, зачастую становятся причиной сбоев в работе полос «А».

Проект по внедрению выделенных полос находится в стадии разработки. О начале работ горожан проинформируют заранее, пообещали в пресс-службе мэрии Краснодара.

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Напомним, в октябре 2014 года на улице Северной от Красноармейской до Школьной вводили выделенку. Через три дня из-за сильных заторов ее поручил убрать губернатор Кубани Александр Ткачев.

Спустя пять лет выделенные полосы общественного транспорта вновь появились на дорогах Краснодара. Сейчас в городе больше 20 км выделенок. Так, автобусы, троллейбусы и маршрутные такси едут, минуя основной поток машин, по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской и другим.

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В Краснодаре на улице Северной хотят вернуть выделенную полосу
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