В Краснодаре на улице Северной хотят вернуть выделенную полосу

Ранее власти Краснодара сообщили, что в 2021 году введут выделенные полосы для общественного транспорта на следующих участках:

К упомянутому выше списку добавился участок улицы Северной от Красноармейской до Школьной. Там предложили ввести выделенку в обоих направлениях.

Накануне директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, где специалисты Высшей школы экономики на основе математического моделирования предложили ввести выделенки.

«Одно из приоритетных направлений транспортной политики города сегодня — создание должных условий для работы общественного транспорта. В том числе, чтобы маршруты могли курсировать по регулярному расписанию», — уточнил Архипов.

По его словам, в Краснодаре к 2034 планируют увеличить протяженность выделенных полос до 45 км, однако для успешной реализации задумки в первую очередь нужно перестроиться автомобилистам, «которые, как показала практика, зачастую становятся причиной сбоев в работе полос «А».