В Краснодаре хотят запустить магистральный троллейбусный маршрут

В середине мая стало известно, что в Краснодаре хотят запустить троллейбусный маршрут, который будет двигаться только по выделенным полосам

Напомним, в апреле власти Краснодара рассказали о планах ввести выделенные полосы для общественного транспорта в Фестивальном микрорайоне. В 2021 году выделенки собираются сделать на следующих участках улиц: Атарбекова — от Тургенева до Герцена в обоих направлениях, Тургенева — от Стахановской до Атарбекова, на Тургенева — от Атарбекова до Северной в обоих направлениях. 14 мая внедрение выделенных полос в Краснодаре обсудили в ходе круглого стола. В союзе транспортников Кубани сообщили, что в городе хотят запустить «Магистральный» маршрут, который соединит Фестивальный микрорайон и центр Краснодара. По нему будут ездить троллейбусы №6, двигаться они будут исключительно по выделенной полосе.

Урбанист Мирослав Валькович из общественного движения «Городские решения» 18 мая прокомментировал идею создания магистрального троллейбусного маршрута. «Что это даст? Ускорение маршрута от Водолечебницы до Северной на 40% (экономия времени составит до 13 минут в часы пик). Экономия подвижного состава. Из-за увеличения оборачиваемости рейса высвободится один троллейбус, который можно будет добавить для сокращения интервалов движения, либо перебросить на маршруты, где его не хватает. Экономический эффект составит около 3 млн рублей в год», — отметил Валькович.