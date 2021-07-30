Новый Яблоновский мост в Краснодаре пообещали достроить на год раньше. Если правительство даст еще денег

29 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что правительство скорректирует схему финансирования, чтобы новый Яблоновский мост в Краснодаре открыли уже в 2023 году

Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста предусматривал еще генплан Краснодара 2012 года, но сроки заключения контракта несколько раз переносили. Осенью 2019 года краевые власти определились с подрядчиком, и в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки.

Первый этап работ закончили в январе 2021-го. Мост планировали построить к 2025 году, но власти региона попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс и открыть мост в 2024 году. В марте 2021-го на строительство Яблоновского моста регион получил еще 2 млрд рублей, и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что к концу года техническая готовность объекта составит 50%.

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29 июля Краснодарский край посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Среди прочего, он побывал на строительной площадке. Как рассказал ему Кондратьев, федеральная поддержка помогла ускорить темпы работ в 2,5 раза, и уже сейчас новый мост готов на половину. По информации РИА «Новости», строители сказали вице-премьеру, что готовы сдать объект на год раньше, но для этого нужно скорректировать схему финансирования. Хуснуллин пообещал это сделать. «Финансирование сдвинем. Окончание 1 ноября 23-го», — сказал Хуснуллин. В администрации Краснодарского края такого однозначного ответа вице-премьера не привели. В пресс-релизе говорится, что Хуснуллин сказал, что правительство рассматривает возможность выделить еще денег. «Вижу, что работа идет хорошими темпами. Рассматриваем возможность дополнительного финансирования строительства моста, чтобы дать возможность завершить объект на год раньше — в 2023 году», — отметил Марат Хуснуллин.

Специалисты возвели пять из семи опор для будущего моста, идут работы на двух оставшихся опорах в русле реки, выполняется монтаж металлоконструкций пролетного строения. В 2021 году планируется завершить установку всех опор, изготовить 6 тыс. 50 тонн металлоконструкций и смонтировать 50% из них. В этом году на строительство моста предусмотрено 2,57 млрд рублей.