Для строительства Яблоновского моста в Краснодаре начали перекладывать коммуникации
В Краснодаре на улице Индустриальной начали перекладывать коммуникации для нового Яблоновского моста
Напомним, в октябре 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста. Сначала глава Краснодара Евгений Первышов говорил, что не знает, когда реализация проекта станет возможной, из-за его дороговизны — новый мост оценивается в 7-9 млрд рублей. Позже губарнатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал достроить новый мост в 2024 году.
В пресс-службе администрации Краснодара 24 июля сообщили, что на пересечении улиц Захарова и Индустриальной начали перекладывать инженерные коммуникации, которые нужны для строительства моста. Из-за этого на перекрестке частично ограничили движение транспорта по одной из полос улицы Индустриальной.
«Ограничение будет действовать около трех недель. Если вмешается погода, например, пойдут затяжные дожди, — срок действия ограничений могут увеличить», — уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
На участке установили временные дорожные знаки и барьерные ограждения. При необходимости движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД.
В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства добавили, что новый Яблоновский мост пройдет рядом с действующим и станет продолжением улицы Захарова. На нем будет по две полосы движения в прямом и обратном направлениях, тротуар и велосипедная дорожка.
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