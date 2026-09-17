В Краснодаре пройдет выставка живописи Дмитрия Прокоповича «Город, в котором не живу»

В Краснодаре художник покажет свои впечатления от первого знакомства с Санкт-Петербургом (12+)

Прокопович запечатлел его улицы, набережные, архитектуру и особую атмосферу. Он размышляет, можно ли вернуться прежним после встречи с городом, в котором не живешь.

Краснодарский союз художников анонсировал на 19 сентября открытие персональной выставки живописи Дмитрия Прокоповича «Город, в котором не живу». В основе экспозиции — впечатления мастера от первого знакомства с Санкт-Петербургом.

Дмитрия Прокоповича в новой серии интересует не столько документальная точность видов, сколько само ощущение встречи с городом — той самой «примерки» другой эпохи, другого ритма, другого света. Улицы и набережные здесь становятся не просто фоном, а способом говорить о памяти, дистанции и о том, что остается с человеком после возвращения.

Дмитрий Прокопович работает в технике фигуративной, фактурной, пастозной живописи с использованием мастихина. Его палитра тяготеет к темным, сложным оттенкам — художник часто смешивает краски с черным, создавая цвет земли и природный пигмент. Критики отмечают плотную фактуру и рельефность, а также выверенность классических композиций, которые сочетаются с декоративностью. Центральные темы его работ — город, память и время.

Юга.ру анонсировали выставки Прокоповича «Городские истории» (2016) и «Черный пейзаж» (2021).

Выставку откроют в галерее «Хаос» 19 сентября с 12:00 до 18:00 в галерее «Хаос». Экспозиция будет работать до 2 октября. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.

Галерея современного искусства «Хаос» открылась в марте 2025 года. На площадке есть арт-хранилище для работ разных авторов. Любое из понравившихся произведений можно купить и унести домой в тот же день.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19–20 сентября пройдет винтажный маркет в стиле «12 стульев».