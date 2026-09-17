В Новороссийске из-за обломков беспилотника загорелось предприятие

В Новороссийске обломки БПЛА стали причиной пожара на предприятии

17 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске на территории одного из промышленных объектов произошел пожар. Причиной стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал. Очаг пожара быстро локализовали и потушили. На месте происшествия работают оперативные службы.