В Новороссийске из-за обломков беспилотника загорелось предприятие
В Новороссийске обломки БПЛА стали причиной пожара на предприятии
17 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске на территории одного из промышленных объектов произошел пожар. Причиной стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата.
Согласно имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал. Очаг пожара быстро локализовали и потушили. На месте происшествия работают оперативные службы.
«Квартира превратилась в амбар»:
В городе объявили угрозу атаку БПЛА в 01:07. Сняли предупреждение в 03:07.
Напомним, вечером 8 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли. Повреждения получили 472 квартиры в 73 МКД и 69 частных домов.
Как писали Юга.ру, 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. Восемь человек получили ранения.