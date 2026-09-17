В Новороссийске из-за обломков беспилотника загорелось предприятие

Краснодарский край

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

В Новороссийске обломки БПЛА стали причиной пожара на предприятии

17 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске на территории одного из промышленных объектов произошел пожар. Причиной стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал. Очаг пожара быстро локализовали и потушили. На месте происшествия работают оперативные службы.

«Квартира превратилась в амбар»:

В городе объявили угрозу атаку БПЛА в 01:07. Сняли предупреждение в 03:07.

Напомним, вечером 8 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли. Повреждения получили 472 квартиры в 73 МКД и 69 частных домов.

Как писали Юга.ру, 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. Восемь человек получили ранения.

Новороссийск Пожары Происшествия СВО

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