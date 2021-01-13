В Краснодаре завершили первый этап строительства нового Яблоновского моста

К середине января в Краснодаре построили пять из семи опор 400-метрового дублера Яблоновского моста

Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было заложено еще в генплан города от 2012 года, однако заключение контракта и возведение несколько раз переносили. В 2018 году кубанские депутаты попросили премьер-министра России Дмитрия Медведева поддержать строительство, поскольку проект невозможно было выполнить за счет средств Адыгеи и Кубани. В июле 2019 года из-за ветхости и плохого технического состояния Яблоновский мост навсегда закрыли для грузовиков и автобусов.

В октябре 2019-го власти Кубани нашли подрядчика для первого этапа строительства моста. Сообщалось, что открыть его планируется в декабре 2021 года. В ноябре 2020-го в администрации края заявили, что первый этап строительства завершен на 95% и дорожники уже приступили ко второму этапу. Всего за этот год было предусмотрено более 1 млрд рублей на работы.

Новый мост строят в 20 метрах от старого, он является продолжением улицы Захарова и имеет четыре полосы, велодорожку и тротуар. Длина будущего объекта — 400 метров. Общая стоимость проекта — 7,3 млрд рублей.